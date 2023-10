Il novembre della Bartoccini Fortinfissi Perugia parte con due trasferte

A distanza di appena tre giorni dal netto successo con Nuvolì Altafratte Padova, la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo in occasione di una delle trasferte più lunghe del campionato. Le Black Angels, nel festivo di mercoledì 1° novembre, scenderanno in Calabria, dove ad attenderle presso il “Pala Scoppa” ci saranno le padrone di casa del Soverato Volley. La formazione calabrese, guidata da coach Ettore Guidetti, ha fin qui raccolto solo 3 punti, frutto del successo per 0 a 3 nella prima giornata in casa di Pescara. Da lì in poi sono arrivate 3 sconfitte contro Talmassons, Albese e Brescia. La Bartoccini, forte dei 4 successi su 4 gare e dei 10 punti in classifica, arriva a questa sfida col morale alto. A raccontare la vittoria con Padova e a introdurre il match con Soverato è la centrale Benedetta Bartolini: “Siamo molto contente di come è andata l’ultima partita con Padova - afferma la pallavolista di Cecina - Ci siamo concentrate più su noi stesse e sul nostro gioco che sull’avversario. Sono felice anche del fatto che sono entrate in campo tutte le mie compagne. Ora devono arrivare delle paste visti gli esordi in A2 di Lillacci e Turini, senza contare che Atamah, che doveva portarle già da qualche settimana, ancora non l’ha fatto (ride, ndr). Ora arriva una trasferta tosta, non solo per la lunghezza del viaggio, ma anche per il fatto che giochiamo in un palazzetto difficile come quello di Soverato. Sono però tranquilla perché abbiamo già affrontato una trasferta molto impegnativa come quella in Friuli con Talmassons ed è andato tutto bene. Tutto sta comunque procedendo al meglio, lavoriamo molto bene con lo staff tecnico. C’è grande unione di intenti. A livello personale sono contenta. Io, che sono l’unica reduce della passata stagione, percepisco un entusiasmo rinnovato nell’ambiente della Bartoccini. C’è stata una ventata di novità che ha sicuramente fatto bene. Poi sento di aver recuperato bene dall’infortunio della passata stagione e non era scontato”. Coach Giovi riproporrà il collaudatissimo 6 + 1 che vede in diagonale Ricci e Montano, al centro Bartolini e Cogliandro e in banda le schiacciatrici Kosareva e Traballi. Il libero è Sirressi. Soverato risponderà con gran probabilità con la diagonale Orlandi - Okenwa, le centrali Buffo e Frangipane (probabilmente sarà out Barbazeni per un problema fisico) e i “martelli” Naselli e Pasa. In seconda linea c’è Masiero. Le Black Angels partiranno in aereo da Roma nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, poi rifinitura in Calabria nella mattinata di mercoledì 1° novembre. Le ragazze faranno rientro a Perugia giovedì, mentre venerdì comincerà la preparazione della successiva trasferta in quel di Pescara, dove si giocherà domenica 5 novembre.

Perugia

31/10/2023 13:35

Redazione