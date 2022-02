Il territorio comunale di Umbertide sempre più accessibile

E' stato firmato nei giorni scorsi il contratto per l'affidamento dei lavori per la creazione di nuovi marciapiedi nelle frazioni di Calzolaro e Montecastelli e inoltre per il completamento del percorso senza barriere architettoniche tra il centro storico e l'ospedale cittadino. A seguito della firma tra il Comune e la ditta aggiudicataria si fa sempre più vicino l'avvio delle operazioni che dovrebbero avere inizio la prossima settimana. Gli interventi hanno un importo complessivo di 180mila euro, finanziati con i fondi di cui alla legge 160/2019 integrati dalle risorse aggiuntive di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 2020. Nello specifico nella frazione di Calzolaro il collegamento pedonale unirà il centro abitato con via dei Refari. Per quanto riguarda la frazione di Montecastelli i lavori consistono nella realizzazione di un marciapiede lungo viale Europa tra il distributore e via del Progresso, oltre ad un piccolo tratto per arrivare ad un attraversamento pedonale della ex SS Tiberina. In tutti e due i casi si avrà particolare cura di quelli che sono gli attraversamenti pedonali e carrabili nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Perugia ai fini stradali consentendo la realizzazione di detti marciapiedi a barriere zero. L'intervento di Calzolaro ammonta a 67mila euro, quello di Montecastelli 56mila euro. Nel capoluogo, si completerà il progetto di completamento di collegamento pedonale a barriere architettoniche zero tra il centro della città e l'ospedale, nell'area tre via Vittorio Veneto e piazza Mazzini, con ulteriori 57mila euro. “Quelli che partiranno nei prossimi giorni sono lavori fortemente voluti da questa Amministrazione che vedono la loro attuazione dopo anni di attesa, ascoltando i bisogni dei cittadini delle frazioni e del capoluogo – dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – L'obiettivo di questi interventi è quello di rendere l'intero territorio più aperto e agevole per tutti”.

