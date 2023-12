Illustri visitatori allo stand de “La Favolosa” di Gubbio nella mattinata inaugurale di “Bike and Run Show” a Bastia Umbra

Iniziata nel migliore dei modi la partecipazione de “La Favolosa” di Gubbio a “Bike and Run Show”, il salone nazionale delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi per l’universo del ciclismo e della corsa che fino a domenica 3 dicembre animerà il centro Umbriafiere di Bastia Umbra. Lo stand della ciclostorica – nel quale vi erano gli organizzatori Fabio Codignoni, Mimmo Fiorucci e Francesco Carmagnola, poi raggiunti da Tiziano Brunetti - è stato infatti visitato da due illustri e graditissimi personaggi: il primo ad arrivare è stato l’ex campione del mondo di ciclismo, Francesco Moser, che ha rivisto in esposizione la Benotto De Rosa fondamentale per la sua carriera, poiché in sella ad essa, nel 1978, il trentino ha vinto la prima delle sue tre Parigi-Roubaix consecutive, la semitappa del Giro d’Italia da Assisi a Siena e una classica quale il Giro di Lombardia. La bicicletta in questione appartiene oggi alla ricca collezione di Moreno Bianchini di Sansepolcro, che ha completato l’arredo dello stand con i modelli sui quali hanno gareggiato anche Gastone Nencini e Freddy Maertens. Di lì a poco, è arrivata anche la presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, alla quale è stato subito consegnato il braccialetto azzurro de “La Favolosa”. La governatrice, che poi nella tarda mattinata di venerdì 1° dicembre ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione, ha avuto parole di elogio nei confronti degli organizzatori de “La Favolosa”, ritenendola un’altra importante opportunità di promozione del territorio. “Bike and Run Show” va ora avanti per tutto il fine settimana: a chi si presenterà allo stand verranno illustrati il tracciato e le altre caratteristiche della ciclostorica e chi si iscriverà a Bastia Umbra per l’edizione 2024, già calendarizzata per domenica 23 giugno, beneficerà di una riduzione a 20 euro della quota di partecipazione, mentre a coloro che metteranno un “like” nei vari profili social sarà regalato un simpatico gadget.

Assisi/Bastia

01/12/2023 14:21

Redazione