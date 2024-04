Inammissibile la revisione del processo per l'omicidio del carabiniere Donato Fezzuoglio

La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di Pietro Pala che chiedeva la revisione del processo per il quale è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del carabiniere Donato Fezzuoglio, ucciso durante l'intervento per una rapina compiuta a Umbertide il 30 gennaio 2006. Secondo quanto risulta all'ANSA i giudici hanno ritenuto che non ci siano nuove prove idonee a rovesciare i risultati probatori già acquisiti. Alla lettura della decisione ha assistito in aula la vedova di Fezzuoglio. Costituita parte civile insieme a tutti gli altri familiari e al Comune di Umbertide. Rappresentati dagli avvocati Nicola di Mario, Giancarlo Viti, Vittorio Betti e Stefania Bagnini. I legali hanno espresso "soddisfazione per l'esito del giudizio di revisione". "Le sentenze di primo e di secondo grado - hanno sottolineato in una dichiarazione all'ANSA - sono risultate fondate su argomenti di solida e insperata capacità dimostrativa. Gli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revisione non sono risultati idonei a incidere sul complesso probatorio, completo e puntuale". Pala è attualmente detenuto in Sardegna.

Foligno/Spoleto

04/04/2024 16:30

Redazione