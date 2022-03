Inaugurati i primi due nuovi collegamenti Ryanair sull'aeroporto dell'Umbria

L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” ha visto partire i primi due nuovi voli dell’intensa e ricca stagione estiva 2022. Bucarest è decollato nella serata del 28 marzo con un “battesimo” del volo in notturna, mentre la nuova rotta da/per Barcellona è stata inaugurata nel primo pomeriggio di oggi – martedì 29 marzo – con, in entrambi i casi, buoni riempimenti sia in partenza che in arrivo.

Il Country Manager in Italia per Ryanair, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa ed in Italia, siamo lieti di lanciare due rotte da Perugia per Barcellona e Bucarest che forniranno ai nostri passeggeri ulteriori entusiasmanti destinazioni a conferma del nostro impegno nel mercato italiano. Per supportare queste nuove rotte, abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da € 19,99 per viaggi da marzo a ottobre, che devono essere prenotati entro giovedì 31 marzo. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, i clienti devono accedere a www.ryanair.com per evitare di perderli".

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, ha commentato: “È ufficialmente iniziata una stagione da record per lo scalo umbro, con le prime due novità introdotte da Ryanair che nel corso di questa stagione opererà ben 10 rotte da/per Perugia. Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questi due nuovi collegamenti che contribuiranno allo sviluppo del turismo e dell’economia locale e, dai primi riscontri, sembrano riscuotere grande interesse anche tra i cittadini dei territori limitrofi di bassa Toscana, Marche ed alto Lazio”.

Perugia

29/03/2022 17:18

Redazione