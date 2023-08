Incidente stradale a Scheggia, disagi alla viabilità

La strada statale 3 Flaminia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale verificatosi in mattinata, intorno alle 9.30 nei pressi di Ferba di Scheggia. Un camion, che procedeva in direzione Sigillo, è finito fuori carreggiata travolgendo le scale di ingresso e la pensilina di un'abitazione situata proprio a bordo strada. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone, salvo il conducente del camion affidato ai soccorritori del 118 per le cure del caso e trasportato all'ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino. L'impatto ha causato la fuoriuscita di gasolio del serbatoio del mezzo. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Gubbio che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, a rimuovere le macerie davanti all'ingresso dell'abitazione bonificando il piano viabile, nonchè a recuperare il mezzo incidentato. Sul posto anche la Polizia Municipale di Gualdo Tadino (servizio associato), i Carabinieri e il personale ANAS per la gestione della circolazione stradale. Importanti infatti i disagi alla viabilità: con la chiusura della Strada Statale 452 della Contessa, il traffico pesante è deviato proprio lungo la SS3 Flaminia. Numerosi i mezzi incolonnati che procedevano soprattutto in direzione Scheggia e che, impossibilitati a fare manovra per poter tornare indietro e imboccare la Perugia-Ancona, sono rimasti bloccati per diverse ore prima di riprendere la marcia. Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è stato deviato sulla Strada Regionale 298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 Pian D'Assino e quindi immettersi sulla Perugia-Ancona. I mezzi provenienti da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è stato deviato sulla SS219 e successivamente sulla Strada Regionale 298. Attualmente è stata ripristinata la viabilità a senso unico alternato.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/08/2023 13:12

Redazione