Incidente sulla ss3 “Flaminia” a Scheggia

La strada statale 3 “Flaminia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 210, nei pressi dell’abitato di Scheggia per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante incidentato e per la bonifica del piano viabile. Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è deviato sulla SR298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 e quindi immettersi sulla SS318 Perugia-Ancona. Viceversa, il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è deviato sulla SS219 e successivamente sulla SR298.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/08/2023 12:20

Redazione