Judo Kodokan Gubbio: grande successo per il "Grand Prix Ragazzi" e il 1° "Trofeo Giovanile Esordienti".

Successo assoluto per l'ultima iniziativa promossa dal Judo Kodokan Gubbio: l'associazione sportiva eugubina ha difatti organizzato nella palestra di Cipolleto due giorni di intensa attività sportiva e associativa in occasione dei 20 anni di attività sociale e dei 50 anni di vita dedicata al Judo del maestro Dario Dionisi, con la presidente sociale Roberta Moscetti Castellani che ha subito sottolineato come, prima di dare risalto ai risultati sportivi, vanno ringraziati tutti gli associati perché “senza il loro straordinario aiuto sarebbe stato impossibile realizzare questa manifestazione”.

Nel primo giorno l’evento è stato interamente dedicato ai piccoli judoka e ai gruppi Taiso dell’associazione eugubina, un momento di vita associativa molto piacevole che ha inaugurato la manifestazione. Quindi il giorno successivo spazio alla gara interregionale che ha visto il coinvolgimento di 212 judoka di 27 società sportive provenienti da Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Lodevole partecipazione per il Grand Prix Gubbio Ragazzi con 90 judoka protagonisti (classe 2012/2013) in rappresentanza di 18 società. Dopo la sfilata e i saluti dell’assessore Giovanna Uccellani, si è proceduto alla premiazione delle tre associazioni con il maggior numero di partecipanti: Prima classificata Accademia Jigoro Kano Foligno, seconda Judo Kodokan Gubbio e terza Sakura Forlimpopoli. Per l’associazione eugubina presenti 11 atleti: Sara Stocchi, Edoardo Ragni , Ginevra Maria Baldelli, Giulia Cappannelli, Rosa Capponi, Giacomo Mischianti, Alessio Panfili, Marco Ragni, Malika Zitouni, Edoardo Berretta e Cesare Radicchi, per un palmares che recita 7 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

La gara dei Ragazzi è stata brevemente interrotta per dare il giusto rilievo alla premiazione di otto ragazzi eugubini (Andrea Morra, Luca Fioroni, Matteo Vittori, Luca Tamagnini, Francesco Filippetti, Lorenzo Martiri, Emanuele Monacelli e Martino Vagnarelli) che hanno partecipato alla finale del Campionato Nazionale CSI 2022 a Brescia. Presenti alla consegna dei premi il presidente regionale Alessandro Rossi, il presidente del comitato cittadino Corrado Angeli e il vice presidente vicario regionale Enzo Panfili. Tutti e tre si sono poi trattenuti per premiare alcuni degli atleti in competizione dando lustro alla gara e al CSI, l’ente di promozione sportiva rappresentato.

Quindi è stato il momento del 1° Trofeo Giovanile di Judo Esordienti A/B: dopo i doverosi ringraziamenti da parte dell’associazione eugubina al Presidente della FIJLKAM Umbria Judo Robertino Camilli per l’indispensabile aiuto dato nell’organizzazione della gara e i saluti dell’assessore allo sport Gabriele Damiani, la competizione è entrata nel vivo regalando un bellissimo spettacolo di sana competizione. 10 gli atleti eugubini in gara di cui 3 alla prima esperienza sportiva: medaglia d'argento per Elena Manuali, Francesco Filippetti e Matteo Vittori, medaglia di bronzo per Lorenzo Moriconi e Lukas Castellani, quarti Classificati Lorenzo Pugno e Hadjar Zitouni, quinti classificati Gioele Pierotti e Luca Fioroni, settimo posto per Yahya Farchi. Da segnalare inoltre che i judoka eugubini Matteo Vittori, Francesco Filippetti, Lorenzo Pugno e Luca Fioroni hanno debuttato come atleti facenti parte della Squadra Regionale Umbra contribuendo con il loro punteggio a far conquistare il primo posto alla Rappresentativa Regionale nella classifica a squadre; seconda classificata la Polisportiva San Cesareo Roma e terza il Sakura Forlì.

"Tutto è andato bene e siamo riusciti a ottimizzare tutti gli spazi - sottolinea il maestro Dionisi - riuscendo ad offrire anche un servizio navetta agli ospiti". "Le gare di Judo - mette in risalto la presidente sociale Roberta Moscetti Castellani - sono molto attrattive e per motivi logistici abbiamo messo un limite al numero dei partecipanti, ma è stato comunque un evento magnifico per il Judo Kodokan Gubbio e per l'intera città".

Gubbio/Gualdo Tadino

13/02/2023 16:41

Redazione