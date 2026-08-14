Skin ADV

L'arte del Bucchero tra design e creatività: l'artista eugubino Gabriele Tognoloni con il ligure Gabriele Resmini al Contaf di San Paolo

L'arte del Bucchero tra design e creatività: l'artista eugubino Gabriele Tognoloni con il ligure Gabriele Resmini al Contaf di San Paolo.

Da Umbria e Liguria fino al Brasile, un percorso che mette in dialogo territori, tecniche, arte, design e creatività, raccontando le radici, l’attualità e il futuro della ceramica italiana. È questo il filo della partecipazione di Gabriele Tognoloni, artista e maestro del bucchero di Gubbio, e Gabriele Resmini, artista e direttore della Scuola di Ceramica di Albisola, al CONTAF 2026 di San Paolo, congresso internazionale dedicato alle Tecniche del Fuoco e alla ceramica, che ha celebrato la sua ventunesima edizione. Due esperienze differenti e complementari: Tognoloni ha portato il bucchero, Resmini ha portato design, progettazione, creatività e sperimentazione.

L’idea della missione è nata da Sauro Scarabotta, eugubino globale residente da molti anni a San Paolo, ed è stata sviluppata attraverso un lavoro di squadra, anche grazie all’Associazione degli Umbri di San Paolo del Brasile, con la presidente Norma Calisti, il vicepresidente Gildo Paradisi e il segretario Aldo Spina. La missione è andata inoltre oltre il congresso, coinvolgendo due importanti realtà scolastiche italiane di San Paolo: il Colégio Dante Alighieri e la Scuola Italiana Eugenio Montale.

Gli incontri con gli studenti hanno rafforzato l’identità italiana dell’iniziativa, facendo della ceramica uno strumento per raccontare non soltanto una tradizione, ma una cultura ancora capace di creare, innovare e parlare alle nuove generazioni.

Gubbio/Gualdo Tadino
14/08/2026 18:27
Redazione
14/08/2026 15:59 | Sport
Il 1° trofeo tra Pietralunghese e Falco Acqualagna lancia il gemellaggio tra città del tartufo. Iniziativa delle due società sportive per valorizzare e promuovere il ‘re della tavola’
Per la cronaca sportiva, il 1° Trofeo del tartufo tra Falco Acqualagna e Pietralunghese, disputato giovedì 13 agosto nel...
Leggi
14/08/2026 15:56 | Cronaca
Sansepolcro: viaggiava con 2 Kg di hashish e 3500 euro in contanti nel cruscotto dell'auto, 52enne arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza un 52enne, della provincia di Roma, per detenz...
Leggi
14/08/2026 15:21 | Politica
Lago Trasimeno, capogruppo Lega Umbria Melasecche: “A -191 Cm il tempo delle chiacchiere è scaduto: Meloni dia il cronoprogramma per l’adduzione degli 800 litri da Montedoglio”
Nota del capogruppo della Lega Umbria, Enrico Melasecche sulla situazione del Lago Trasimeno: “Il Trasimeno è ormai a -...
Leggi
14/08/2026 15:18 | Cultura
San Giustino: mercoledi 19 Agosto alle 21 per "Experimenta" arriva “Quando il Jazz incontra la musica d'autore" del cantautore eugubino Paolo Brancaleoni
Terza serata in arrivo di Experimenta 2026 a Villa Graziani di San Giustino, Mercoledì 19 Agosto ore 21.00: “Quando il J...
Leggi
14/08/2026 15:16 | Costume
Cascia si prepara al Gran Galà Equestre: Giovedi 20 Agosto una serata di emozioni, sport e spettacolo
È ormai conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate casciana: giovedì 20 agosto, al Parcheggio...
Leggi
14/08/2026 15:14 | Costume
Rush finale per la 62esima edizione dell’Agosto Corcianese. Cerimonia del Lume, Corteo quattrocentesco del Gonfalone e Disfida degli arcieri e chiusura con il concerto della Corciano Festival Orchestra
Ultimi tre giorni per la 62esima edizione dell’Agosto Corcianese che, dopo le Serenate dei menestrelli, prosegue con le ...
Leggi
14/08/2026 15:08 | Cronaca
Più di mille identificati per un rave party non autorizzato in Umbria sui Monti Martani. I giovani segnalati dalla polizia alla Procura di Spoleto per invasione di terreni
Più di un migliaio di partecipanti a un rave party "non autorizzato" che si è svolto il 27 giugno e il 30 giugno sui mon...
Leggi
14/08/2026 15:05 | Attualità
Prociv: sull'Umbria atteso Ferragosto con il cielo generalmente sereno. Qualche nuvola solo sui settori occidentali della Regione
Sarà un Ferragosto con il cielo generalmente sereno o poco nuvoloso quello che attende l`Umbria. In base alle previsioni...
Leggi
13/08/2026 17:43 | Sport
Arena Paddock, il cuore del 61° Trofeo Fagioli: tre giorni di spettacolo da vivere fino all’ultimo istante
Non soltanto una gara. Non soltanto il paddock. Quest’anno il 61° Trofeo Luigi Fagioli offre un modo sempre più innovati...
Leggi
13/08/2026 17:41 | Costume
Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali. La rievocazione si conclude domenica 16 agosto con corteo storico e concerto serale
Dopo l’esibizione dei bandi di sfida e la gara di tiro con l’arco tra i rioni (vittoria di Porta del Borgo davanti a Por...
Leggi
Utenti online:      336


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv