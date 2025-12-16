L'inflazione in Umbria supera la media nazionale

L'inflazione in Umbria supera complessivamente la media nazionale, con il capoluogo più caro di Terni. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di novembre, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Al primo posto si trova Siena con +784 euro, al secondo Bolzano con +664 euro, al terzo Pistoia, con +514. Le regioni più care: Trentino, Veneto e Puglia. Perugia è 17/a con un rincaro annuo per famiglia media di 352 euro ed una inflazione annua di novembre pari all'1,3%. Dati superiori a quelli della media italiana, che è dell'1'1%, con un rincaro di 276 euro. Terni è invece 53/a, con un rincaro di 190 euro e una inflazione annua di novembre pari allo 0,7%. L'Umbria è settima fra le regioni, con un rincaro complessivo di 316 euro e una inflazione media di novembre dell'1,2%, appena al di sopra della media italiana.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/12/2025 15:20

Redazione