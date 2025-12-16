Skin ADV

L'inflazione in Umbria supera la media nazionale

Perugia 17/a nella classifica dell'Unione consumatori, Terni 53/a.

L'inflazione in Umbria supera complessivamente la media nazionale, con il capoluogo più caro di Terni. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di novembre, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Al primo posto si trova Siena con +784 euro, al secondo Bolzano con +664 euro, al terzo Pistoia, con +514. Le regioni più care: Trentino, Veneto e Puglia. Perugia è 17/a con un rincaro annuo per famiglia media di 352 euro ed una inflazione annua di novembre pari all'1,3%. Dati superiori a quelli della media italiana, che è dell'1'1%, con un rincaro di 276 euro. Terni è invece 53/a, con un rincaro di 190 euro e una inflazione annua di novembre pari allo 0,7%. L'Umbria è settima fra le regioni, con un rincaro complessivo di 316 euro e una inflazione media di novembre dell'1,2%, appena al di sopra della media italiana.

Gubbio/Gualdo Tadino
16/12/2025 15:20
Redazione
16/12/2025 14:51 | Attualità
Sono 62 le vittime degli incidenti stradali avvenuti in Umbria nel 2024
In Umbria, nel 2024, si sono verificati 2.448 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 62 persone e il feriment...
Leggi
16/12/2025 14:16 | Costume
Due nuovi “cavalieri” a Città di Castello
Due nuovi “cavalieri” a Città di Castello. Plauso del sindaco Luca Secondi per il conferimento a due tifernati di onorif...
Leggi
16/12/2025 13:51 | Politica
Presciutti (Ali), sui Comuni montani il governo divide il Paese
"La proposta di riclassificazione dei Comuni montani che il governo si appresta a presentare in Conferenza unificata rap...
Leggi
16/12/2025 13:26 | Cronaca
Cadavere sui binari tra Umbria e Toscana, per gli investigatori sarebbe un suicidio
Sarebbe un gesto volontario - secondo quanto si è potuto apprendere dagli investigatori - quello che ha portato alla mor...
Leggi
16/12/2025 13:03 | Sport
Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15, TRG: ospite l'attaccante del Gubbio Tommasini e l'ex centrocampista rossoblu' Di Renzo
Torna stasera "Fuorigioco" alle 21.15 su TRG per l`ultima puntata del 2025: il punto sul momento delicato del Gubbio dop...
Leggi
16/12/2025 10:27 | Attualità
Festa degli auguri del Rotary Club Gubbio
Il Rotary Club Gubbio ha messo a segno sabato 13 dicembre, a Villa Montegranelli, l’appuntamento con la tradizionale FES...
Leggi
16/12/2025 08:27 | Cronaca
Perugia: arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti
I Carabinieri della Stazione Perugia-Fortebraccio hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 22 anni, ritenuto res...
Leggi
16/12/2025 08:21 | Cronaca
Gubbio: controlli dei Carabinieri presso un bar del centro storico, denunciata la titolare
I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) d...
Leggi
15/12/2025 19:48 | Cultura
Gualdo Tadino: mostra fotografica “Il colore della storia e l’anima del bianco e nero”
Verrà inaugurata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11, presso il Museo del Somaro di Gualdo Tadino, in via Calai, la most...
Leggi
15/12/2025 16:18 | Costume
Al via il Natale di Corciano
Natale a Corciano è presepe monumentale tra le vie del borgo, ma anche cori scolastici, entrambi protagonisti. Con il co...
Leggi
Utenti online:      484


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv