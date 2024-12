A Gualdo Tadino due bandi per il rilancio del centro storico

In arrivo un’importante iniezione di risorse economiche per il centro storico di Gualdo Tadino, con la pubblicazione di due nuovi bandi destinati a famiglie e imprese, che puntano a rivitalizzare il cuore della città, sostenendo chi sceglie di abitarvi o investire nella propria attività. Presso la Sala Consiliare del Municipio, nella giornata di martedì 10 dicembre, l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino ha presentato due nuove azioni “Benvenuti a Gualdo Tadino” e “ImpresAlcentro”, che hanno l’obiettivo di promuovere il rilancio del centro storico, incentivando sia l’insediamento di nuove famiglie sia il sostegno alle attività economiche presenti o di nuova apertura. Ad illustrare le due iniziative erano presenti il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Locchi. “Continuiamo a dare concretezza e seguito a quanto inserito nel nostro programma elettorale - ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti - visto che questi due bandi erano due delle azioni previste, che oggi, con fondi totalmente comunali facenti parte del Bilancio di Previsione che approveremo prima di Natale, trovano realizzazione. Con questi due bandi vogliamo dare un forte segnale di attenzione ed incentivo al nostro centro storico, riportare vita e attrattività in questa parte della città, che è una delle priorità per la nostra Amministrazione”. Nello specifico il bando, “Benvenuti a Gualdo Tadino”, prevede contributi a integrazione del canone di locazione per le famiglie che si trasferiscono nel centro storico. L’iniziativa, con una dotazione di 30.000 euro, è rivolta a residenti e non residenti con età inferiore ai 40 anni. I beneficiari potranno ricevere fino a 1.200 euro annuali per il primo anno e contributi minori per i successivi due anni. Il bando, “ImpresAlcentro”, invece, è dedicato al sostegno delle imprese artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi del centro storico. Con una dotazione di 50.000 euro, offre contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro per nuove aperture e fino a 2.000 euro per interventi di riqualificazione delle attività esistenti. Entrambi i bandi rappresentano un’opportunità concreta per incentivare il ripopolamento e lo sviluppo economico del centro storico, rendendolo un luogo attrattivo per vivere, lavorare e investire. “Il centro storico – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Locchi - non è solo il “salotto” della nostra città, ma rappresenta un patrimonio che deve essere valorizzato. Con questi bandi offriamo opportunità concrete per migliorare l’estetica, la funzionalità e l’attrattività di questa area, incentivando la residenzialità e l’imprenditoria. In questo primo anno come Amministrazione abbiamo stanziato 80 mila euro dai fondi comunali e siccome le misure saranno triennali arriveremo ad investire circa 240 mila euro nei prossimi anni. Con questi due bandi, che anche se non era dovuto sono stati portati in Commissione Consiliare e discussi con Associazioni ed opposizioni che ne hanno apprezzato i contenuti, manteniamo quanto promesso in campagna elettorale e diamo un ulteriore segnale di vicinanza alla nostra comunità. In pochi mesi dal nostro insediamento, infatti, abbiamo già avviato diverse iniziative di vario tipo nel Centro Storico, a testimonianza del nostro impegno affinché le persone tornino a vivere, investire e frequentare il cuore pulsante di Gualdo Tadino, il suo “salotto”. I due bandi sono già disponibili sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino www.tadino.it ed hanno la data di scadenza fissata per il 30 Novembre 2025. Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti direttamente agli uffici del Settore Finanziario, Sviluppo Economico Integrati - tel. 0759150265 e/o tramite email a economia@tadino.it.

Gubbio/Gualdo Tadino

10/12/2024 13:33

Redazione