La Bocciofila Cerbara trionfa a Città di Castello nel 2° Trofeo Chiccomatic

La Bocciofila Cerbara trionfa nel 2° Trofeo Chiccomatic, gara regionale organizzata dalla bocciofila Città di Castello con 332 atleti provenienti da Umbria, Toscana, Marche e Lazio che hanno gareggiato sotto la direzione di gara di Edoardo Edoardi. Nella categoria A, tra gli atleti migliori in competizione, i portacolori del sodalizio tifernate Luigi Bianchini e Stefano Giulietti si sono classificati al primo posto e sul secondo gradino più alto del podio sono saliti i compagni Stefano Puletti e Fabiano Savini. Nella categoria BCD si sono imposti Leonardo Gagliardoni e Lamberto Ghiani (S. Erminio), che hanno preceduto Michele Mazzoni e Riccardo Mazzoni (Cortona Bocce). Al Bocciodromo di Città di Castello si sono svolte le fasi finali della manifestazione, che hanno coronato i turni eliminatori organizzati negli impianti di tutta la provincia di Perugia. “Come sempre perfetta l'organizzazione del presidente della Bocciofila Città di Castello Paolo Bettacchioli e dei suoi collaboratori, che ringraziamo per la nuova, importante, ribalta offerta alla nostra città con questa bella manifestazione di carattere interregionale, insieme agli sponsor locali che sostengono una disciplina così cara a tutti noi”, afferma l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che ieri mattina ha seguito in prima persona le gare a bordo campo. “Città di Castello vanta una storia gloriosa nelle bocce e i nostri portacolori si confermano tra i migliori nel centro Italia, con la passione e l’impegno che ci piacciono e che danno una bella immagine della nostra città”, osserva Carletti, che evidenzia “la soddisfazione per il ricambio generazionale che continua ad assicurare risultati di alto livello e che auspichiamo possa contribuire a portare avanti ancora a lungo questa genuina passione della nostra città”.

Città di Castello/Umbertide

25/03/2024 13:26

Redazione