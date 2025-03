La Protezione civile Umbria al lavoro in Toscana per l'alluvione

La Regione Umbria, a seguito dello stato di mobilitazione dichiarato dal ministro Nello Musumeci, ha messo a disposizione la sua colonna mobile per eventuale supporto a Emilia Romagna e Toscana. Nella serata di venerdì è stata infatti disposta l'attivazione di diverse regioni, tra cui l'Umbria, per portare soccorso alla popolazione di alcuni comuni toscani, particolarmente colpiti dalle esondazioni dei corsi d'acqua. Funzionari della Regione Umbria - si legge in una sua nota - sono arrivati nei comuni di Rufina e Dicomano, nel fiorentino, per le preliminari attività di scouting. Qui sono stati raggiunti dal resto della colonna mobile costituito da altri funzionari regionali e da 37 volontari con al seguito idrovore-motopompe, moduli per il lavaggio delle aree e locali invasi dal fango, bobcat e tutto quanto altro è necessario. Parte di queste attrezzature sono state recentemente acquistate dalla Regione, con fondi propri e altri messi a disposizione dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile, proprio per dotare chi interviene in una emergenza di mezzi dedicati, funzionali per le specifiche attività. "Mi fa piacere ricordare - ha sottolineato la presidente umbra Stefania Proietti - che per l'uso delle attrezzature e dei mezzi, nonché per la sicurezza degli operatori la Regione promuove corsi di formazione, ogni anno, a cui partecipano numerosi volontari. Mi preme ringraziare le associazioni comunali di Protezione Civile che sono partite per questo primo contingente, ovvero i gruppi comunali di Acquasparta, Bastia Umbra, Cannara, Marsciano e Spello, nonché le associazioni di protezione civile di Città di Castello e Foligno, ma anche gli altri gruppi e associazioni di protezione civile che si erano resi disponibili e sui quali faremo affidamento nel caso ci sia necessità di permanere in Toscana per un periodo più lungo".

15/03/2025 15:06

