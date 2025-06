Margherita Scoccia apre il canale YouTube

La consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia apre il suo nuovo canale YouTube, uno spazio digitale dedicato alla pubblicazione dei video dei suoi interventi in Consiglio comunale, delle interviste e di altri contenuti che raccontano in modo chiaro e diretto l'attività istituzionale e politica portata avanti nella città di Perugia. "Il canale - si legge in un comunicato dell'esponente di Fratelli d'Italia - nasce con l'obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, offrendo uno strumento immediato e accessibile per seguire da vicino l'impegno della consigliera di centrodestra sul territorio". "Ho scelto di aprire un canale YouTube - sono le parole di Margherita Scoccia - per condividere con trasparenza il mio impegno nei confronti dei cittadini di Perugia. La mia politica è tra la gente, in questa maniera intendo offrire uno strumento semplice per informarsi, capire, partecipare e interagire. Anche perché YouTube offre l'opportunità di caricare interventi più lunghi ed approfonditi rispetto ai social network. Credo profondamente nel valore della comunicazione diretta e senza filtri - conclude la consigliera - perché solo così possiamo costruire una politica sempre più vicina alle persone". Il canale è già attivo e aggiornato con nuovi contenuti. Per iscriversi basta cercare 'Canale Margherita Scoccia' su YouTube o visitare il link https://www.youtube.com/@margheritascocciacanaleyoutube Si può restare aggiornati seguendo, inoltre, la pagina Facebook di Margherita Scoccia all'indirizzo facebook.com/margheritascocciaperugia/ e il profilo Instagram digitando instagram.com/margherita.scoccia/

Perugia

01/06/2025 12:56

Redazione