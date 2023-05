Medaglia d'onore dalla Prefettura di Perugia all'eugubino Corrado Codignoni

E' Corrado Codignoni, ultracentenario residente a Branca di Gubbio, uno dei premiati che venerdì 2 giugno saranno insigniti della medaglia d'onore dalla Prefettura di Perugia in occasione della Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno. Corrado, classe 1921, che oggi vive ancora a Branca con la sua famiglia, è stato uno dei giovani italiani della leva degli anni '20 chiamati per la servire la patria nella Seconda Guerra Mondiale. Il 24 maggio del 1941 era sulla nave Conte Rosso salpata da Napoli in direzione Tripoli con a bordo d 2729 uomini. Il convoglio è passato alla storia per essere stato affondato a circa 10 miglia dalla costa della Sicilia da un sommergibile inglese. Ben 1.297 persone non sopravvissero, ma Corrado sì e una volta a terra fu riassegnato a un altro battaglione che lo condusse a combattere nei Balcani dove fu fatto prigioniero dai russi e internato in un campo di prigionia. Tornò a casa a Gubbio nel 1946. A lui personalmente e alla memoria per altri 9, la medaglia d'onore sarà consegnata presso la Prefettura alle ore 16 del 2 giugno. Tra loro anche il tifernate Olinto Allegria Bardascini.

Gubbio/Gualdo Tadino

31/05/2023 15:53

Redazione