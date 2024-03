Modifiche alla viabilità per la 3° Tappa della Tirreno-Adriatico in arrivo domani a Gualdo Tadino. Molti i comuni interessati dal passaggio

Arriva domani in Umbria la Tirreno Adriatico che chiuderà la tappa a Gualdo Tadino. Molti i comuni umbri interessati dal passaggio, con limitazioni al traffico.

La carovana dei ciclisti, proveniente dal Trasimeno ( Pozzuolo, Castiglione e Sant’Arcangelo di Magione), entrerà a Mugnano ( Perugia ) intorno alle 13,45-14.30, percorrerà la strada Pievaiola fino a Castel del Piano, proseguirà lungo Castel del Piano , quindi Pila, San Martino in Colle, San Martino in Campo, Torgiano, Pianello, Ss 318 in direzione Valfabbrica.

Nelle strade dove passa la carovana traffico interdetto per circa 45 minuti. A Gualdo tadino l'arrivo è previsto tra le 15 e le 16.

Cambiano anche gli orari delle scuole: a Gualdo Tadino saranno chiuse nella giornata di domani, nei Comuni interessati dal passaggio cambiano orari di uscita per evitare la chiusura stradale.

A Gualdo Tadino, arrivo di tappa, ecco come cambierà la viabilità.

VIALE MANCINI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 15.00 del 5 marzo 2024 alle ore 6.00 del 6 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA ROMA – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024,

LARGO ASS. VOLONTARI DEL SANGUE (Giardini Pubblici) – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 16.00 del 5 marzo 2024 alle ore 21.00 del 6 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 20.00 del 5 marzo alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA V LUGLIO – Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA G. MATTEOTTI – Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 18.00 del 5 marzo alle ore 21.00 del 6 marzo.

PIAZZALE FEDERICO II – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 5 alle ore 20.00 del 6 marzo.

VIA F. STORELLI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 20.00 del 06/03/2024

PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA VIA LUCANTONI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.30 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

PARCHEGGIO VIA S. MARZIO AREA EASP – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

Dalle 13.30 alle 17.30 del 6 marzo p.v. viabilità interrotta nelle seguenti vie:

SP245 da Osteria Cerasa fino a Cerqueto.

SS444 da Cerqueto fino all'innesto sulla SR Flaminia (Rotatoria Granaio).

SR Flaminia da Rotatoria Granaio fino all'intersezione con Via Roma.

Via Roma, via Mancini, via Storelli, via V luglio, Zona Giardini, Via Matteotti, via Lucantoni, Piazzale Federico II.

Verrà inoltre istituito un doppio senso di marcia in via Otello Sordi dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024 per garantire l’accesso al Distretto Sanitario.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/03/2024 09:03

Redazione