Noi Moderati, Maurizio Lupi in Umbria: con la forza del civismo siamo la quarta anima del centrodestra

“Noi Moderati sarà in Umbria con la sua lista rispettando il suo progetto che è quello di rimettere insieme e far tornare a essere protagoniste le forze civiche presenti sul territorio. La lista di Noi Moderati Civici per l’Umbria è un esempio importante: si vince in politica solo se si ritorna a essere concreti, seri, responsabili per il bene della gente e quando si governa se si è ben governato, per questo siamo a sostegno della presidente uscente”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a Perugia giovedì 5 settembre ha aperto la campagna elettorale di Noi Moderati Civici per l’Umbria che nella colazione di centrodestra, alle prossime elezioni regionali, sostiene la ricandidatura di Donatella Tesei. Obiettivo della “quarta anima del centrodestra”, come Lupi ha definito il suo partito, è quello di “rivolgersi a quell’elettorato di centro e centrodestra che negli ultimi tempi ha disertato le urne. Alle ultime elezioni regionali, abbiamo raggiunto il 5,5% in Sardegna, il 7,5% in Molise, puntiamo a replicare il risultato anche in Umbria e a entrare in Consiglio regionale”. “Il nostro è un partito – ha aggiunto Lupi – federato, che parte dai territori, coinvolge sindaci e amministratori e a livello nazionale porta queste esigenze”. Nel suo tour umbro il presidente Lupi ha incontrato Donatella Tesei per “rappresentarle – ha proseguito Lupi – il nostro progetto e la volontà di dare un contributo in termini di contenuti nel programma e di uomini e donne che hanno dalla loro parte la caratteristica di essere amministratori”. “Buono” il giudizio sull’operato della presidente Tesei alla guida della Regione, “credo – ha sottolineato Lupi – che in questi anni l’Umbria abbia fatto dei passi avanti e che ci sia da fare ancora tanto lavoro in particolare sui temi delle infrastrutture e della sanità che è un problema che non riguarda solo l’Umbria. Si è fatto un buon lavoro e adesso c’è questa occasione di allargare la coalizione, nell’unità del centrodestra ma con il coinvolgimento di Civici per l’Umbria”. Ad accompagnare Lupi nel tour umbro ci sono gli onorevoli Pino Bicchielli e Alessandro Colucci, responsabili rispettivamente degli Enti locali e dell’organizzazione di Noi Moderati, che stanno seguendo da vicino la crescita del partito in Umbria, Luca Briziarelli, responsabile regionale dell’organizzazione del partito delegato alla presentazione della Lista, e i commissari di Noi Moderati regionale Gianni Dionigi, e provinciali di Perugia e Terni rispettivamente Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi. Presenti all’incontro di Perugia diversi rappresentati dell’associazione ‘Moderati e Civici per l’Umbria’ che ha aderito al progetto elettorale tra cui il suo presidente onorario Michele Toniaccini “simbolo del ritorno al civismo di chi parte dall’amministrazione locale” come lo ha definito Lupi, ma anche Edi Cicchi e Francesca Caproni. “La presenza del presidente Lupi – ha commentato Toniaccini – fa da stimolo e ci dà coraggio nel credere nel nostro progetto. La compattezza del centro destra è fondamentale, dobbiamo essere pronti a questa grandissima sfida ed evitare i tatticismi interni. Più saremo capaci di offrire una proposta di centro credibile più riusciremo a coinvolgere i cittadini. Da soli non si va da nessuna parte, il nostro obiettivo non è fare una sommatoria di voti, ma dare una casa e una prospettiva all’elettorato di centro ispirandoci a valori popolari e moderati”. “Il partito sta crescendo – ha commentato Bicchielli – e alle elezioni provinciali del 29 settembre avremo candidati di Noi Moderati nella lista unica di centrodestra sia a Perugia che a Terni”. “Noi Moderati – ha aggiunto Colucci – sarà determinante sia nei temi che nel risultato elettorale e in Umbria farà la differenza”. Uno dei temi in cui Lupi si è espresso concretamente è la crisi idrica del lago Trasimeno che ha visitato nella mattinata incontrando il sindaco di Passignano Sandro Pasquali, prima di raggiungere Perugia. “A livello nazionale – ha sottolineato Lupi – abbiamo un Commissario straordinario per l’emergenza idrica e non è normale che non sia stata inserita tra gli obiettivi la risoluzione della crisi che attanaglia il lago Trasimeno attraverso gli interventi che aspettano da anni di essere compiuti. C’è una lotta da fare contro la burocrazia, per salvare l’ambiente bisogna accelerare i tempi. Credo che non dobbiamo inventare nuovi commissari, ma semplicemente ampliare i poteri di quello che già c’è”. “Questa proposta di Noi Moderati – ha aggiunto Briziarelli – recupera lo spirito dell’emendamento salva Lago che ho presentato esattamente due anni fa e che è successivamente approvato con il sostegno di tutte le forze politiche che proponeva di affidare proprio al commissario straordinario per la lotta alla siccità, ancora non istituito, poteri e risorse straordinarie per il Trasimeno. A distanza di due anni la proposta acquisita ancora più forza perché dal 18 agosto è entrato in vigore il regolamento della Comunità europea 2024/1991 che impone a ogni stato europeo di recuperare entro il 2030 almeno il 30% degli ecosistemi degradati e sicuramente il Trasimeno in questo momento lo è. Noi chiederemo con forza che il commissario straordinario possa disporre delle risorse e che all’interno di altri sistemi ecologici degradati sia inserito il Trasimeno per poter dare una soluzione che a questo punto non può che essere di dimensione italiana ed europea”. Il tour di Maurizio Lupi prosegue in giornata a Deruta con la visita al Museo regionale della Ceramica e infine a Marsciano al ristorante Le Cerquelle, dove incontrerà amministratori e membri del partito.

Perugia

05/09/2024 15:19

Redazione