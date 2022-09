Norcia: Moto Enduro, sabato e domenica 5° Trofeo Umbria con oltre 150 iscritti

Si svolgerà domani sabato 10 e domenica 11 settembre a Norcia il trofeo delle regioni Enduro UISP, memorial “Michael Salvi”, quinta prova del trofeo Umbria, organizzato dal Motoclub Norcia, con il Patrocinio del Comune di Norcia. L'evento coinvolgerà oltre 150 partecipanti, provenienti da 6 regioni, Umbria, Marche, Veneto Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, suddivisi in squadre regionali e team. L'inizio delle prove avverrà sabato 10 settembre alle 14,30 da Porta Ascolana; sempre nella stesso pomeriggio alle 18,30 la presentazione dei team in Piazza San Benedetto. La seconda sessione di gare invece interesserà la giornata di domenica a partire dalle ore 9,00 con la premiazione dei vincitori, sempre in Piazza San Benedetto alle 17,30.

Perugia

09/09/2022 13:12

Redazione