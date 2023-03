Norcia si prepara a celebrare il patrono San Benedetto

Lunedì 20 e martedì 21 marzo Norcia celebra San Benedetto Patrono della città e d'Europa. Al centro degli eventi, il cammino della Fiaccola Pro Pace et Europa Una anche quest’anno segnata dall’appello alla Pace. La torcia dopo essere stata benedetta da Papa Francesco è stata accesa all’interno della cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto a Norcia lo scorso 25 febbraio ed ha iniziato il cammino europeo che l’ha portata pellegrina in Portogallo dal 2 al 7 marzo, al confine occidentale dell’ Europa, terra che si sta preparando milioni di giovani da ogni parte del mondo per la XXXVIII° edizione della Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dall’ 1 al 6 agosto. Farà rientro a Norcia lunedì 20 marzo, alle 17,30 accolta al Monastero di San Benedetto in Monte dal Priore Padre Benedetto Nivakoff; alle 19,30 circa arriverà in Piazza San Benedetto, luogo in cui avverrà l’accensione del tripode. Ad attenderla il Sindaco Nicola Alemanno, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia S.E. Mons. Renato Boccardo, il dott. Riccardo Guariglia, fresco di nomina come Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già Ambasciatore d’Italia a Madrid. Insieme a loro, tra gli altri, autorità istituzionali della Regione e nazionali, civili e militari. La staffetta podistica, composta dagli atleti delle associazione Norcia Run 2017 di Norcia, Marciatori Simbruini di Subiaco e CUS di Cassino, parte dall’ Abbazia di Montecassino sabato 18 e percorrerà a ritroso, interamente a piedi, il Cammino di San Benedetto di circa 310 km. L’ingresso della Fiaccola a Norcia avverrà da Porta Romana, e sarà scortata anche dai numerosi giovani atleti delle associazioni sportive dilettantistiche nursine. Prima dell’arrivo alle 19,15 sarà proiettato il filmato il ‘Viaggio della Fiaccola 2023’, a seguire l’accensione del tripode e i saluti istituzionali. Terminerà la serata lo spettacolo piro-musicale Martedì 21 marzo, giorno della festa dedicata al Santo, alle 10 sfilerà il Corteo Storico San Benedetto e alle 10,30 la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’ Arcivescovo Boccardo in Piazza San Benedetto a seguire la processione per le vie della città con la reliquia del Santo terminerà i festeggiamenti. I servizi musicali sono appannaggio del Complesso Bandistico Città di Norcia; il coro della Parrocchia e il coro San Benedetto animeranno la liturgia del mattino.

17/03/2023

