Nuova segnaletica in Umbria lungo Cammino di San Benedetto

Sono in fase di conclusione i lavori per installare la nuova segnaletica del tratto umbro del Cammino di San Benedetto. A comunicarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture. "Anche in vista del Giubileo 2025, un ulteriore intervento di valorizzazione attraverso il potenziamento delle informazioni per i viaggiatori che percorrono a piedi o in bicicletta l'itinerario di 300 chilometri che collega Norcia a Montecassino, nel Lazio, facendo conoscere i luoghi di San Benedetto da Norcia" sottolinea la Regione. Il tratto interessato va da Norcia, passando per Cascia, fino a Monteleone di Spoleto per una lunghezza di circa 42 chilometri. Il progetto della nuova segnaletica di orientamento è stato redatto dalla Regione Umbria, nello specifico dalla Sezione infrastrutture e servizi per la mobilità ecologica, e trova continuità anche nel tratto laziale, dando così uniformità di informazioni a chi percorre il Cammino sia in direzione Montecassino che Norcia. Nello specifico - è detto in un comunicato di Palazzo Donini -, i lavori riguardano l'installazione di 108 frecce (due per ogni punto di posa) in Material exterior grade della dimensione di 55 per 15 centimetri e la realizzazione di bandierine segnavia con vernice rossa e bianca (15 per otto). Inoltre, nelle tre tappe più importanti del tratto umbro (Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto) viene posto un pannello (150 per 100) che riportano tutte le informazioni sul Cammino. La segnaletica, standardizzata in base al "Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della regione Umbria", è attualmente in uso anche lungo la "Via di Francesco". I lavori trovano copertura finanziaria nei fondi della contabilità speciale destinati al progetto Piat "Mobilità e reti di trasporto" per un importo di circa 25.000 euro e sono stati affidati, a seguito di gara, alla Cmb Service srl con sede a Perugia.

Perugia

13/06/2024 11:23

Redazione