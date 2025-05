Ospedale di Città di Castello, encomio per l’operato del reparto Ostetricia e Ginecologia

La direzione del Presidio ospedaliero Alto Tevere, diretta da Silvio Pasqui, nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera di encomio per l’operato del personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Città di Castello. È stata scritta da una paziente che, seppur residente nel Comune di Marsciano, ha deciso di far nascere la propria figlia all'ospedale tifernate, riconoscendo in quella struttura un valore aggiunto per il benessere sia suo che della bambina. Parole di stima sono state espresse anche nei confronti del personale Consultorio della Media Valle del Tevere di Marsciano, il cui Distretto è diretto da Luigi Sicilia, per tutte le prestazioni e i servizi offerti ad iniziare dal corso di accompagnamento alla nascita fino al sostegno post parto. Il direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, ringraziando la signora per le bellissime parole espresse, ha voluto elogiare l’operato del personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Città di Castello, quello del Consultorio della Media Valle del Tevere di Marsciano e di tutti gli operatori sanitari dell’Azienda per l’impegno e l’umanità profusi in ogni occasione e che, in alcuni casi, vanno anche oltre i propri compiti professionali.

Città di Castello/Umbertide

09/05/2025 11:04

Redazione