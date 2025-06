Perugia: 54enne aggredisce con un coltello il coinquilino, arrestato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate.

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano e dell’8° Reggimento “Lazio” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne italiano, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate. Il risultato operativo è maturato all’esito di un tempestivo intervento dei militari conseguente ad una segnalazione al Numero Unico di Emergenza - NUE - 112 da parte della vittima, un 64enne italiano, anch’egli con precedenti di polizia, che riferiva di essere stato aggredito e accoltellato alla gamba sinistra dal proprio coinquilino, al culmine di un violento litigio per futili motivi. I Carabinieri, raggiunto il luogo dell’evento, hanno trovato l’appartamento in evidente stato di degrado e disordine. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina lungo circa 20 cm, ancora insanguinato, presumibilmente utilizzato per consumare l’aggressione. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso il locale Pronto Soccorso, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell’Arma di via Giovanni Ruggia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità pregresse tra le parti.

Perugia

27/06/2025 14:13

Redazione