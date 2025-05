Perugia: i Carabinieri arrestano spacciatore in via della Pallotta

I Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6^ Battaglione Toscana, reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri attualmente impiegati per il controllo del territorio a supporto della Compagnia di Perugia, hanno tratto in arresto un cittadino albanese 28enne, già noto alle Forze dell’ordine, in quanto ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, fermato sabato notte a bordo di un’autovettura BMW in via della Pallotta, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina ed una dose di hashish. Le successive verifiche, estese al domicilio, hanno consentito di rinvenire ulteriori 3,5 gr di cocaina, 37 grammi di hashish, 5 grammi di marjuana nonché un bilancino di precisione materiale per il confezionamento e la somma di euro 6500 in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia ha disposto che l’arrestato fosse trattenuto nelle camere di sicurezza del comando Provinciale Carabinieri di via Ruggia in attesa del successivo rito direttissimo per la convalida, a seguito del quale, il Giudice, ha disposto per l’indagato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Perugia

27/05/2025 10:21

Redazione