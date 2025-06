Pietralunga: dalla Giuliano Tartufi duemila euro ad Alessandro Guasticchi per le sue cure

“La beneficenza è contagiosa, più ne fai e più possibilità c’è che chi ti sta intorno venga ispirato dal tuo gesto; così, a giovarne sarà tutta la società, soprattutto chi ne ha più bisogno”. Il ‘re del tartufo’ Giuliano Martinelli non ha dubbi su questo e per il suo 61esimo compleanno, che ha festeggiato il 27 marzo scorso con dipendenti e collaboratori della sua azienda, la Giuliano Tartufi di Pietralunga, non ha voluto regali ma un contributo a offerta libera da devolvere ad associazioni o persone bisognose: ebbene, pochi giorni fa è stato consegnato un assegno di ben duemila euro ad Alessandro Guasticchi, giovane di Pierantonio con la passione per il motocross, che è rimasto tetraplegico a seguito di un incidente avvenuto nel 2023 durante un giro di ricognizione sul circuito di Fermo, nelle Marche. Alessandro, accompagnato dal padre Marco e dagli zii, è stato accolto nella sede aziendale di Giuliano Tartufi, a Pietralunga, dove ha ricordato la sua storia e raccontato i suoi progetti. “Conosco molto da vicino la vicenda personale di questa famiglia – ha spiegato Giuliano Martinelli –, Marco Guasticchi è un cavatore di tartufi e mio amico da circa 30 anni. So quanto siano costose le cure che il figlio Alessandro sta facendo, per questo il nostro contributo economico andrà a sostegno della sua riabilitazione, affinché possa riprendere tutte le funzionalità possibili”. “Vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per il prezioso supporto – ha dichiarato Marco Guasticchi. Ogni piccolo gesto conta e ci avvicina sempre di più all’obiettivo che ci siamo posti, che Alessandro possa recuperare una parte di autonomia, anche minima, per poter vivere una vita dignitosa. Grazie per essere parte di questo viaggio insieme a noi”.

Città di Castello/Umbertide

11/06/2025 12:08

Redazione