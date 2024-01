Pineto-Gubbio 1-2: Udoh e Mercati regalano tre punti aurei ai rossoblu'. Braglia. "Gran primo tempo, ora subito testa alla Recanatese"

Serie C, girone B: Il Gubbio espugna Pineto per 1-2 nella prima giornata di ritorno e nell'esordio del 2024 salendo a quota 27 punti, settima posizione, con una partita ancora da recuperare. Bastano 20 secondi al Pineto per passare in vantaggio con Volpicelli ma Uduh all'ottavo impatta per il Gubbio che poi passa in vantaggio a fine primo tempo con Mercati servito da Udoh. Ad inziio ripresa espulso Di Massimo per un presunto fallo di reazione ma i rossoblu' nonostante l'uomo in meno si difendono con ordine rischiando pochissimo. Nel finale espulso Baggi per gli abruzzesi e al 97esimo Teraschi sciupa la ghiotta chance per impattare il computo del match. Ora mercoledi alle 18.30 al "Barbetti" c'è il recupero con la Recanatese, dove mancheranno gli squalificati Di Massimo e Bulevardi mentre sono da valutare le condizioni di Signorini, out in Abruzzo per un problema accusato nel riscaldamento. Da segnalare l'esordio nella ripresa del neo acquisto Bumbu mentre è rimasto in panchina l'altro nuovo arrivato Bernardotto.

"Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo - sottolinea Braglia nel post gara - sulla scia di quanto avevamo già fatto vedere a Rimini prima di Natale. Poi nella ripresa dopo l'espulsione siamo stati costretti ad abbassarci ma abbiamo tenuto il campo con personalità, sono davvero soddisfatto della prestazione e ovviamente del risultato. Ora abbiamo un'altra partita difficile già mercoledi' e dobbiamo farci trovare pronti. Mercato? sono già arrivati Bumbu e Bernardotto, sappiano bene che se ci saranno altre entrate ci dovranno essere anche altrettante uscite. Vediamo".

Gubbio/Gualdo Tadino

07/01/2024 20:43

Redazione