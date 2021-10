Quinta giornata di Campionato serie D, finisce 3-2 tra Arezzo-Foligno

È finita 3 a 2 il match tra l’Arezzo e il Foligno. La partita, valida per la quinta giornata di Campionato serie D, si è giocata domenica 17 ottobre allo stadio comunale “Città di Arezzo”. Il primo tempo si è concluso con l’1 a 0 per la capolista del girone E, con un gol ad opera del capitano degli amaranto Strambelli. Alla ripresa del secondo tempo, invece, ha segnato il numero 11 dei falchetti Valentini, ma dopo circa 10 minuti Strambelli ha raddoppiato su rigore. E poi ancora raddoppio per il Foligno con il vicecapitano Belli e gol sul finale di partita ad opera del numero 16 della squadra toscana, Sicurella.

Foligno/Spoleto

17/10/2021 18:31

Redazione