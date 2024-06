Rischio caldo, bollino arancione sabato per 17 città italiane

Balzo, sabato prossimo, dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione. Sono 17 le città italiane, sulle 27 prese in considerazione, contrassegnate, il 29 giugno, con il livello 2 (appunto bollino arancione) in una scala da 0 (bollino verde, nessun rischio caldo) a 3 (bollino rosso, massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili). Sia oggi che domani nessuna delle 27 città ha nè bollino verde nè giallo (livello 1, stato di pre-allerta per possibili ondate di calore). I centri urbani con il bollino arancione sabato sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Il bollettino del ministero della Salute vede oggi 26 città con il bollino verde e solo Bari con il giallo. Già domani aumenteranno a 21 i bollini gialli, mentre sei (Cagliari, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Venezia) resteranno in verde. I consigli del ministero del difendersi dal caldo, in particolare per la popolazione più fragile, sono di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d'aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre viene suggerito di seguire un'alimentazione leggera e di fare attenzione alla conservazione dei farmaci.

Perugia

27/06/2024 12:15

Redazione