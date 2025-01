Rugby Gubbio: la Serie B tenta l'impresa a Roma contro la Capitolina, la FGXV perde a Gubbio contro il Perugia Junior

Domenica impegnativa per il Rugby Gubbio che, dopo la pausa natalizia, ha visto scendere in campo domenica entrambe le squadre Senior. La Serie B perde a Roma in casa dell'Unione Rugby Capitolina, mentre la Cadetta ha giocato a Gubbio contro il Perugia Junior per il Campionato di Serie C. Alle 12:30 calcio d'inizio per la Serie B, il Rugby Gubbio entra in campo determinato e consapevole della difficile sfida che lo attende. I ragazzi di coach McDonnell mettono cuore e sacrificio per respingere gli attacchi della Capitolina, terza in classifica nel girone 4 del Campionato, dietro a Lions Alto Lazio e San Benedetto, prossime avversarie del Rugby Gubbio. I romani però vanno in vantaggio quasi subito con una meta trasformata. Il Rugby Gubbio risponde contrattaccando e andando prima in meta con Luigi Pretotto e poi con un calcio di punizione messo a segno da Floridi. 7-8 per i lupi eugubini. La Capitolina però è squadra fisica, veloce e ben organizzata. I romani riescono a segnare altre 3 mete e un calcio di punizione, fissando il punteggio finale della partita sul 31-8. 4 mete per la Capitolina, 1 per il Rugby Gubbio. Il Rugby Gubbio attacca e difende bene, ma il gioco della Capitolina è martellante e costringe i lupi eugubini a decine di placcaggi, ruck e raggruppamenti. Soddisfatto coach McDonnell, consapevole che questa e le prossime due partite saranno complicate per i suoi, che dovranno lavorare molto per alzare il livello di gioco.

Alle 14:30, a Gubbio, è scesa invece in campo la Cadetta guidata da coach Gamboni e dal Capitano Mattia Scotti. L'organizzazione e la concretezza del gioco del Perugia Junior hanno fatto la differenza nel punteggio finale, 5-61, che però non rende giustizia all'impegno, alla determinazione e alla supremazia in mischia, messi in campo dalla Cadetta del Rugby Gubbio. Il nuovo gruppo Gubbio+Fabriano, guidato da Gianluca Gamboni diverte e si diverte, e scalda il pubblico con belle azioni di gioco. Eletto "Il Garden" Man of The Match il giocatore del Rugby Gubbio Roberto Rogari.



In Toscana, i Centauri U16 escono perdenti dalla sfida contro Scandicci, dimostrando però il loro percorso di crescita.



Prossimi appuntamenti

Domenica 26 Gennaio la Serie B del Rugby Gubbio sarà in campo a San Benedetto del Tronto, contro la prima in classifica. Ore 14:30.

La Cadetta FGXV sarà invece impegnata fuori casa contro il Foligno Rugby.

I Centauri U18 (Gubbio, Foligno, Castello) saranno a Città di Castello contro il Perugia Junior, mentre i Centauri U16 saranno in campo a Foligno contro il Florentia Rugby.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/01/2025 19:03

Redazione