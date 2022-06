Sabato e Domenica il 38esimo congresso del Distretto Rotary 2090 al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio. Incontri e dibattiti sulla sostenibilità ambientale

Sono attese 200 persone circa sabato e domenica al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio che ospiterà il 38esimo congresso del distretto 2090 Rotary International che unisce Abruzzo, Marche, Molise e Umbria nella figura del governatore Gioacchino Minelli. Tema sostenibilità e protezione per l'ambiente e la via rotariana per fornire il miglior futuro possibile a "Gaia", la nostra amata Terra. In agenda incontri e dibattiti con relatori d'eccezione e significative iniziative per analizzare in maniera concreta la questione ambientale

Gubbio/Gualdo Tadino

23/06/2022 19:09

Redazione