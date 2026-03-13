Skin ADV

Salgono i prezzi dei carburanti, anche in Umbria la benzina oltre 1,8 euro

Il gasolio in modalità self costa in media 2,031 euro al litro.

Impennata dei prezzi dei carburanti anche in Umbria. E' quanto denuncia l'Unione nazionale consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit. Anche le ultime residue regioni che ieri vendevano la verde sotto 1,8 euro, ossia, proprio l'Umbria, oltre a Marche e Lazio, oggi hanno varcato il confine. Secondo quanto riferito dall'Unione nazionale consumatori, il gasolio in modalità self costa in media 2,031 euro al litro. La benzina invece è venduta mediamente a 1,807 euro al litro sempre in modalità self service. Tali prezzi collocano tuttavia l'Umbria tra le quattro regioni meno care. Il gasolio in modalità self sfonda oggi in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera così il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane. Dopo le autostrade, che detengono il record con 2,105 euro, il gasolio più caro si vende a Bolzano con 2,081 euro, poi in Friuli con 2,069 euro, terza Trento con 2,064. Per la benzina, dopo il 1,910 delle autostrade, vince Bolzano con 1,866 euro, poi la Calabria con 1,851, medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,850 euro.

Perugia
13/03/2026 12:27
Redazione
13/03/2026 09:04 | Attualità
Servizio Civile Universale: open day al Comune di Gualdo Tadino giovedì 26 marzo
È aperto il nuovo bando del Servizio Civile Universale 2026 ed anche il Comune di Gualdo Tadino offre ai giovani del ter...
Leggi
12/03/2026 17:58 | Cultura
Premio Letterario Costa: primo posto per il gualdese Luca Fazi
Ancora un riconoscimento letterario per il racconto “Nel grande giardino” dello scrittore gualdese Luca Fazi. L’opera,...
Leggi
12/03/2026 17:04 | Costume
A Foligno record di centenari, dal sindaco pergamena a Marsilio Bastioli
"Questa mattina, in occasione del suo centenario, ho consegnato a Marsilio Bastioli la pergamena che come Amministrazion...
Leggi
12/03/2026 16:51 | Sport
Basket, Serie C: derby d'elite Sabato 14 Marzo(ore 18.30) alla Polivalente tra Gubbio-Foligno
Basket, serie C: sabato 14 Marzo alle 18.30 alla "Polivalente" in arrivo un duello che può essere fondamentale in ottica...
Leggi
12/03/2026 16:23 | Sport
Motori: Domenica 15 Marzo a Gubbio in località Monteleto la Prima Prova del Trofeo Centro Italia di Trial. Organizzazione di Motoclub Eugubio Motorcycle
Si terrà a Gubbio Domenica 15 Marzo la Prima Prova del Trofeo Centro Italia di Trial, valida anche come prova del Camp...
Leggi
12/03/2026 15:56 | Cultura
FAI Gubbio: XXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera
Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo si terrà la XXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera; l`evento nazional...
Leggi
12/03/2026 15:51 | Sport
Seconda Categoria, Girone A: Domenica 15 Marzo alle 15 al "Santa Barbara" derby da primato tra Branca-Real Padule
Un derby che può valere una stagione. Domenica 15 Marzo alle 15 al "Santa Barbara" di Branca è fissato l`atteso fischio ...
Leggi
12/03/2026 15:28 | Cultura
A Spoleto nuovi canali web di comunicazione culturale e turistica
Il Comune di Spoleto rafforza la propria strategia di comunicazione e promozione del territorio con il lancio di nuovi s...
Leggi
12/03/2026 15:26 | Politica
Fontana ad Assisi per pellegrinaggio parlamentari per Spoglie San Francesco
Oggi il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà accolto, assieme a una delegazione di parlamentari, dalla comunit...
Leggi
12/03/2026 15:17 | Attualità
A Foligno un grande murale contro la violenza di genere
Un gigantesco murale caratterizza l`area del distretto scolastico di via Marconi a Foligno: è opera delle ragazze e dei ...
Leggi
Utenti online:      443


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv