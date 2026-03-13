Salgono i prezzi dei carburanti, anche in Umbria la benzina oltre 1,8 euro

Impennata dei prezzi dei carburanti anche in Umbria. E' quanto denuncia l'Unione nazionale consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit. Anche le ultime residue regioni che ieri vendevano la verde sotto 1,8 euro, ossia, proprio l'Umbria, oltre a Marche e Lazio, oggi hanno varcato il confine. Secondo quanto riferito dall'Unione nazionale consumatori, il gasolio in modalità self costa in media 2,031 euro al litro. La benzina invece è venduta mediamente a 1,807 euro al litro sempre in modalità self service. Tali prezzi collocano tuttavia l'Umbria tra le quattro regioni meno care. Il gasolio in modalità self sfonda oggi in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera così il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane. Dopo le autostrade, che detengono il record con 2,105 euro, il gasolio più caro si vende a Bolzano con 2,081 euro, poi in Friuli con 2,069 euro, terza Trento con 2,064. Per la benzina, dopo il 1,910 delle autostrade, vince Bolzano con 1,866 euro, poi la Calabria con 1,851, medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,850 euro.

Perugia

13/03/2026 12:27

Redazione