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Sarà Montefalco quest'anno ad ospitare La notte gialla di Coldiretti

'Raccontiamo gli agricoltori e la qualità dei prodotti' dice la presidente Cotarella.

Sarà Montefalco quest'anno ad ospitare La notte gialla di Coldiretti. La seconda edizione, curata dall'organizzazione degli agricoltori e da Campagna Amica Umbria, si terrà giovedì 10 settembre. "Sarà molto più di un evento, perché raccontiamo il ruolo degli agricoltori, l'importanza della qualità dei nostri prodotti e quanto è importante conoscere ciò che mangiamo" ha sottolineato la neo presidente di Coldiretti Umbria, Dominga Cotarella, a margine della presentazione dell'iniziativa a Perugia, a palazzo Donini. Alla quale è intervenuta l'assessora alle politiche agricole Simona Meloni e il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. "Ci saranno dei convegni molto importanti, anche sul vino che sta attraversando un momento difficile da tempo", ha detto Meloni. "Il compito della Regione - ha spiegato - è indirizzare le risorse europee in maniera tale che possano essere utili al mondo delle imprese agricole della nostra terra, e credo sia anche l'obiettivo della Notte gialla di Coldiretti". Non solo approfondimenti, ma anche buon cibo, musica e iniziative per tutte le età con laboratori didattico-creativi nel ricco programma della Notte gialla che si terrà fra piazza del Comune, il complesso di San Francesco, piazzetta San Fortunato e porta Camiano. "Lo scorso anno abbiamo iniziato a Castiglione del Lago con un successo straordinario, l'obiettivo è lo stesso: valorizzare produzioni e territori", ha detto il direttore Rossi. In programma il mercato di Campagna Amica che coinvolgerà 15 imprese, poi vari momenti dedicati al vino, inclusi gli stati generali che riuniranno le principali cantine dell'Umbria. "Sarà un momento per affrontare il momento, capire cosa serve per valorizzare il vino ed elaborare un documento che presenteremo alla Regione nei giorni successivi", ha aggiunto il direttore di Coldiretti. In programma anche momenti di svago, con la "sfida" tra gli 8 comuni del Sagrantino sulla cultura alimentare e la conoscenza del sistema agroalimentare umbro e non solo, ma anche la prima frangitura delle olive 2026, sulla piazza principale di Montefalco. La seconda edizione della festa del mondo agricolo, che prevede anche un'esperienza con la vendemmia, è patrocinata da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Montefalco e Camera di Commercio.

Foligno/Spoleto
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