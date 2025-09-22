Skin ADV

Sciopero per Gaza, presidio a Perugia e corteo a Terni

In piazza bandiere della Palestina e del sindacato Usb.

Manifestazioni a Perugia e Terni stamani in occasione dello sciopero generale dei trasporti "Blocchiamo tutto" sul tema di Gaza. Nel capoluogo umbro un presidio è stato attuato in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria. Presenti giovani ma più in generale persone di tutte le età. Con bandiere della Palestina e del sindacato Usb. Diversi gli slogan lanciati. In particolare quello "Palestina libera". Gianluca Liviabella, di Usb Umbria, ha parlato di "uno sciopero che mette al centro la questione palestinese e una parola d'ordine: blocchiamo tutto". "Significa - ha aggiunto - interrompere l'economia di mercato delle aziende che stanno foraggiando Israele. Noi vogliamo che le armi smettano di essere prodotte e investimenti in sanità, trasporti e scuola. Questo dovrebbe fare un Paese che non vuole la guerra". A Terni un corteo è invece partito da largo Don Minzoni per concludersi in piazza della Repubblica, in centro. Presenti molti studenti ma anche docenti. Anche in questo caso diverse le bandiera palestinesi e del sindacato Usb.

