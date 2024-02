Serie B femminile: Ternana Women ospite a "Il Caffè di TRG" con il direttore generale rossoverde Isabella Cardone

Sarà il direttore generale della Ternana Women Isabella Cardone l'ospite di domani mattina de "Il Caffè" di TRG intorno alle ore 8.20 sul canale 13: si parlerà approfonditamente della compagine rossoverde prima in classifica nel campionato di Serie B femminile assieme alla Lazio dopo 18 turni ma anche di varie dinamiche che riguardano società e squadra oltre che delle plurime iniziative collaterali promosse dalla Ternana Women come il progetto editoriale "Hola and the Big Dream", che ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell’attività sportiva come agenzia formativa privilegiata per le nuove generazioni. Se ne parlerà domani mattina, ore 8.20, a "Il Caffe'" su TRG, canale 13

Perugia

25/02/2024 21:40

Redazione