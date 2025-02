Serie C, Zauli esonerato. Sulla panchina del Perugia arriva Cangelosi

Alla fine è arrivata l'ufficialità: il Perugia ha esonerato il tecnico Lamberto Zauli. Lo comunica la società biancorossa in una nota: "L'AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Lamberto Zauli. Insieme a lui è stato sollevato dall’incarico anche l’allenatore in seconda Andrea Costa. La società ringrazia Zauli per l’impegno e la professionalità augurandogli le migliori fortune professionali. Contestualmente il Club annuncia di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Vincenzo Cangelosi fino al termine della stagione. Palermitano, classe 1963, è stato collaboratore tecnico di Zdenek Zeman durante la sua lunga carriera e al cui fianco ha lavorato per ben 33 anni dalla prima avventura al “Foggia dei Miracoli” nel lontano 1989 passando per Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, Stella Rossa, Lugano, ancora Foggia, Cagliari e Pescara. Nell’ultima esaltante esperienza alla Casertana (dal dicembre 2022 al maggio 2024) 61 partite, con 30 vittorie, 17 pareggi e 14 sconfitte per un totale di 107 punti". Oggi alle ore 14:00 si terrà la conferenza stampa con la presentazione del nuovo tecnico.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/02/2025 12:32

Redazione