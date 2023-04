Serie C: attesa per la riunione del Consiglio di Lega, slittamento playoff ad un passo. Notari a "Fuorigioco": "Sicuramente Domenica non si gioca, spero di partire il 7 Maggio"

Attesa in Serie C per la riunione del Consiglio di Lega che dirà l'ultima parola per quanto riguarda qualificate e date dei playoff. Tutto resta legato ad una nuova penalizzazione del Siena che escluderebbe i toscani bianconeri dalla post season.

“Non si potrà andare oltre il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato. Entro quella data tutto dovrà essere concluso e quindi l'inizio potrebbe slittare di 7, massimo 10 giorni. La Lega sta già lavorando in questa direzione" ha dichiarato alla stampa (Corriere Veneto) Gianni Grazioli, direttore generale dell’Associazione Italiana Calciatori. Il Gubbio ad oggi incrocerebbe il Rimini ma, in caso di esclusione del Siena, avversario del primo turno sarebbe la Recanatese

"Sicuramente domenica non si giocherà - ha anticipato il presidente del Gubbio Sauro Notari nel corso dell'ultima puntata di Fuorigioco - e spero si possa iniziare il 7 Maggio con il primo turno che giocheremo in casa. Per quanto riguarda un bilancio del campionato, sono indubbiamente soddisfatto del percorso svolto dai ragazzi e da ciò che il mister ha saputo trasmettere durante tutto l'anno alla squadra. Con un po' di attenzione in piu' potevamo chiudere quarti ma il quinto posto è comuqnue un ottimo risultato per noi. E ora ci giocheremo le nostre carte ai playoff".

Gubbio/Gualdo Tadino

26/04/2023 19:15

Redazione