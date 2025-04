Sofia Turlà è la nuova palleggiatrice della Bartoccini MC Restauri

La Bartoccini MC Restauri Perugia è lieta di annunciare l’ingaggio della palleggiatrice Sofia Turlà, classe 1998, proveniente dall’Esperia Cremona. Nativa di Modica (Ragusa), alta 179 cm, Turlà è una ragazza solare e determinata, con una notevole esperienza in tutte le principali categorie del volley italiano. Come la sua terra d’origine, la Sicilia, unisce calore, forza e radici profonde, portando in campo energia e carattere autentico. La sua carriera comincia presto nella sua regione, ma è a Roma, nelle fila del Volleyrò Casal de’ Pazzi, che arriva la svolta: da schiacciatrice si trasforma in palleggiatrice e conquista tre scudetti giovanili (Under 16 e due Under 18), oltre a una promozione in Serie A2. Dopo aver militato in B1 con Maglie e Bolzano e in A2 con Marsala, Sofia debutta in Serie A1 con Chieri, prima di vivere un’importante esperienza in Germania nel 2019, nella Bundesliga, con lo Straubing. Rientrata in Italia, dopo degli intermezzi tra Modica e Sant’Elia, veste la maglia di Bergamo in A1 per due stagioni tra il 2021 e il 2023. Nelle annate 2023/24 e 2024/25 milita invece all’Esperia Cremona, in A2, e si impone come uno dei punti di riferimento del roster nonostante un infortunio alla mano che ha precluso la parte finale della prima stagione cremonese.

Perugia

28/04/2025 14:09

Redazione