Spartan Race, spettacolo a Gubbio: terzo posto per Manuel Moriconi nella "Beast". All'interno il link con il servizio

Dopo l'oro dello scorso anno, arriva una madaglia di bronzo per Manuel Moriconi che chiude terzo nella categoria maschile del "Pro champions" della "Beast", la 21 Km con 30 ostacoli nella seconda edizione edizione eugubina della Spartan Race, la corsa a ostacoli più famosa al mondo. Moriconi chiude terzo con il tempo di 2 ore, 12 minuti e 57 secondi, dinanzi a lui primo posto per il trentino Loris Pintarelli seguito dal secondo classificato Luca Pescollderungg . Tra le donne primo posto per la fiorentina Rigerta Kadija in 2 ore 45 minuti e 42 secondi, seguita dalla ceca Klara Lokajickova e dalla britannica Andrea Berquez. Da sottolineare anche le vittorie del tedesco Danny Kasche e della trentina valentina Costa nella categoria open e di Youness az e Olga Alekseenok nella categoria Age Group

Qui link con il servizio sulla prima giornata di gare alla Spartan Race eugubina

https://youtu.be/Hfq67nhWLXI

Gubbio/Gualdo Tadino

20/04/2024 12:45

Redazione