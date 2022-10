Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15 su Trg: ospite il difensore rossoblù Portanova

La vittoria per 3-0 del Gubbio con l'Imolese e le tematiche che l'hanno contraddistinta, le interviste post gara, un focus sul girone B di C con tutti i gol di giornata e ampio approfondimento sul prossimo turno in cui i rossoblù sono attesi sull'Isola contro l'Olbia. Questo e molto altro stasera, ore 21.15, nel salotto sportivo di "Fuorigioco" su TRG, canale 13: ospiti in studio il difensore rossoblù Denis Portanova(nella foto di Simone Grilli) oltre a Giancarlo Tomassoli e Luca Tosti. Interverrà anche Paolo Ardovino, corrispondente de "La Nuova Sardegna".

24/10/2022 12:27

