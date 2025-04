Ternana: il Tar del Lazio respinge l'ordinanza cautelare sulla penalizzazione, resta il -2 in classifica

Serie C: niente da fare per la Ternana per quanto riguarda il ricorso per la penalizzazione di due punti in classifica. Anche il Tar del Lazio respinge l’ordinanza cautelare presentata dalla società rossoverde in merito alla penalizzazione di due punti in classifica comminata dalla giustizia sportiva. Rimane dunque il -2 in graduatoria e otto punti di distanza dall'Entella capolista a tre turni dalla fine. Il presidente D’Alessandro ha sempre dichiarato di essere pronto ad andare anche al Consiglio di Stato nel caso in cui fosse arrivata una decisione negativa da parte del Tar. Intanto ieri sera il Rimini ha conquistato la Coppa Italia Serie C(0-0 nel match di ritorno con la Giana dopo lo 0-1 dell'andata) aprendo la possibilità all'undicesima classificata del girone B di approdare alla post season

Perugia

09/04/2025 18:08

Redazione