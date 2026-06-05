TerraComunica 2026: a Gubbio la Settimana della Sostenibilità Sociale esplora il concetto di "Confini"

Dal 21 al 28 giugno, la storica cornice di Gubbio si trasformerà nella capitale nazionale della responsabilità collettiva, ospitando la Settimana della Sostenibilità Sociale. Il festival, ideato e promosso dall’Associazione TerraComunica APS, giunge quest'anno a un traguardo fondamentale che celebra oltre vent'anni di impegno continuativo (dal 2004) nella valorizzazione dei territori e nella ricerca del bene comune attraverso il sapere e le connessioni che generano partecipazione.

L'edizione 2026 mette al centro della riflessione il tema emblematico dei "Confini". In un’epoca segnata da profonde transizioni storiche, tecnologiche ed ecologiche, il festival invita a non interpretare il confine come una barriera geografica o un limite invalicabile, ma come una soglia d'incontro, uno spazio di scambio e di dialogo fecondo tra natura e scienza, impresa e sociale, individuo e collettività. L'obiettivo ultimo è superare gli steccati culturali ed economici per co-progettare un modello di sviluppo autenticamente inclusivo.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/06/2026 15:56

Redazione