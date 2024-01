Tiro alla fune indoor, Gualdo Tadino ospita la Coppa Italia

I professionisti del tiro alla fune tornano a stringere la corda e a sfidarsi nella prima gara nazionale indoor del nuovo anno. Domenica prossima (21 gennaio) la città di Gualdo Tadino ospiterà la Coppa Italia promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, con il patrocinio del Comune. Otto le formazioni in gara: l’Asd Cobra di Fermo, la società Santa Vittoria di Fermo, la Polisportiva Bellatores di Monte Urano, la Cavalcata dell’Assunta di Fermo, i toscani della Black Bull di Camaiore, l’Asd I Cerberi, sempre di Camaiore, l’associazione socio culturale e sportiva Lubrensis di Massa Lubrense, in Campania, e l’Asd Tiro alla fune Valtellina di Morbegno, in Lombardia. Tre le categorie in gara: 680 kg, 640 kg e 600 kg. Complessivamente risultano iscritte 19 team di cui 7 rispettivamente per le prime due categorie e 5 nell’ultima categoria dei 600 kg. La competizione tricolore si svolgerà al palasport “Carlo Angelo Luzi” e sarà aperta dalla sfilata di una delegazione di figuranti della rievocazione storica dell’ente Giochi de le Porte. All’appuntamento prenderanno parte il sindaco della Città di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio, insieme ai dirigenti Figest e ai dirigenti e ai rappresentanti territoriali del Coni, il presidente dell’ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni, e altre autorità locali. “L’appuntamento di domenica prossima – sottolinea Matteo Capeccia, collaboratore responsabile tiro alla fune settore indoor Figest – rappresenta una ripresa per le competizioni in quella che è una delle discipline che la nostra Federazione sta portando anche nelle scuole attraverso diversi progetti che coinvolgeranno anche diverse realtà dell’Umbria nel corso del 2024”. “A Gualdo Tadino la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali è di casa – spiega Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest – Qui c’è il nostro Centro federale “Franco Boccalini” che è la palestra per molte discipline sportive e, dunque, di tantissimi dei nostri tesserati. Ancora una volta mi sento in dovere di ringraziare l’Amministrazione comunale per l’attenzione che dedica alle nostre attività e credo non vi fosse luogo migliore per ospitare la Coppa Italia”.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/01/2024 14:38

Redazione