UC Foligno: nuova vittoria a Viggiano e stage in nazionale per Mattia Proietti Gagliardoni

La stella di Mattia Proietti Gagliardoni brilla ancora di più nel fango. Il 6 novembre il talento in forza all’UC Foligno si è reso protagonista di una domenica pressoché perfetta, nella quale è arrivata non solo la 3° affermazione stagionale, in occasione del 10° Trofeo Città di Viggiano, ma anche la chiamata da parte della nazionale di Ciclocross.

Dopo un mese di gare anomale, tra caldo e polverone, le condizioni più tipiche della disciplina si sono finalmente palesate in Basilicata, con meteo avverso e fondo pesante che non hanno tuttavia cambiato di una virgola i valori all’interno della categoria Allievi II anno. Proietti Gagliardoni ha infatti messo in campo tutta la sua classe per domare un tracciato tecnico e avvolto da un fango oltremodo viscoso, di quelli in cui risulta difficile sviluppare un’azione continua e redditizia. Tenuta fisica ma anche mentale da parte del classe 2007 assisano, che non si è minimamente disunito neanche di fronte a una scivolata e al conseguente allentamento di uno scarpino. Problemi che il crossista nerazzurro ha saputo farsi scivolare addosso, per andare a completare una veemente rimonta nei confronti del suo immancabile rivale Riccardo Da Rios (SS Sanfiorese). Il portacolori folignate ha quindi tagliato il traguardo con ben 18’’ di margine, tutti scavati nel corso dell’ultima tornata, confermando una superiorità apparsa evidente, specie in determinati contesti, in questo scorcio autunnale di gare. Superiorità balzata agli occhi anche del CT della nazionale Daniele Pontoni, che ha incluso Proietti Gagliardoni tra i convocati per uno stage, esteso in via eccezionale anche alla categoria Allievi II anno, che si terrà a Gemona del Friuli tra l’8 e il 9 novembre. Un raduno preliminare e conoscitivo, nel quale lo staff tecnico azzurro effettuerà anche un giro di test fisici, che consentirà all’atleta umbro di prendere confidenza con un ambiente che potrebbe diventare di casa dalla prossima stagione, in corrispondenza con il salto tra gli Juniores.

In casa UC Foligno c’è da rallegrarsi anche per i segnali che stanno arrivando da tutti i componenti del gruppo Ciclocross. A Viggiano il campione regionale Allievi Giacomo Serangeli ha fatto registrare, col 3° posto di giornata, un ulteriore podio in un’annata condotta fin qui a braccetto coi migliori pari età del panorama nazionale. Bene anche l’Allievo di I anno Lorenzo Scocciolini, 11° nella sua batteria e destinato a salire di colpi con l’arrivo del fango, mentre da Misano sono arrivate ottime notizie da parte dell’Esordiente Samuele Moretti, 8° in una prova decisamente competitiva per tracciato e livello degli avversari. La società del presidente Moreno Petrini procede quindi spedita col proprio progetto di ciclismo a tutto tondo, dimostrando di avere una struttura di squadra sana e funzionante anche al di là delle sue migliori individualità.

Foligno/Spoleto

07/11/2022 11:09

Redazione