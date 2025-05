Umbertide: grande successo per la terza edizione del Fratta Grand Prix – Macchine a pedali

Il centro storico di Umbertide si è trasformato, sabato 24 e domenica 25 maggio, in un circuito colorato e affollato, in occasione della terza edizione del Fratta Grand Prix – Macchine a pedali, una gara tanto spettacolare quanto originale che ha saputo attrarre un pubblico numeroso e caloroso composto da sportivi, appassionati di motori e ciclismo, famiglie, giovani, curiosi e semplici passanti. L’evento, ideato e promosso da Simona Baldi, presidente dell’associazione “Grand Prix della Fratta” e dell’associazione di commercianti “Don Chisciotte”, è stato patrocinato dal Comune di Umbertide e si è svolto con l’organizzazione tecnica di Sergio Nanni, giudice di gara e coordinatore della manifestazione, supportato da un gruppo affiatato di fidati collaboratori. La gara si è articolata su due giornate: sabato 24 maggio, con le qualifiche a partire dalle ore 16.00, seguite da una vivace serata di festa con musica dal vivo e street food, e domenica 25 maggio, sempre dalle ore 16.00, con la gara ufficiale. Entrambe le fasi si sono svolte a partire da Piazza Matteotti, cuore pulsante dell’evento, che ha visto il via e l’arrivo delle sfide. A dare il colpo di pistola per lo start ufficiale è stato il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, che insieme all’Amministrazione comunale ha partecipato alla manifestazione, premiando poi i vincitori durante la cerimonia finale. Il Team Mè Corse, in gara con due vetture, si è aggiudicato sia il primo che il terzo posto, mentre la seconda posizione è andata allo Speeda Racing Team di Spedalicchio, che per la prima volta ha schierato anche un team interamente femminile, composto da tre ragazze pilota. Otto le squadre in gara e nove macchinine iscritte, dopo il ritiro forzato del mezzo del MC Team, danneggiatosi durante le qualifiche. Le squadre partecipanti sono state: Baffo Tauri, Speeda Racing Team, Team Mé Corse, MB Team, Le Carpini Racing, Ctr Team, MC Team, MR Team. Le valutazioni tecniche sono state affidate a una giuria altamente qualificata composta da Paola Granturchelli, Alessio Brugnoni, Enrico Cristofani, Marco Tenaccioli, Alessandro Tenaccioli, Luciano Polveroni e Andrea Censini. Il regolamento della gara prevedeva l’utilizzo esclusivo di vetture a pedali a quattro ruote, dotate di protezioni, con lunghezza massima di 2,5 metri, larghezza di 1,20 metri e peso libero. Come previsto, le vetture più leggere hanno goduto di maggiore agilità e velocità. Ogni team era composto da almeno tre piloti, che si sono alternati nel corso di tre giri di circuito, con tre cambi obbligatori. Il percorso, particolarmente tecnico e suggestivo, ha toccato le seguenti vie del centro storico: Piazza Matteotti, Piazza 25 Aprile, Largo Vibi, Via Cibo, Via Grilli, Piaggiola, Via Vittorio Veneto, Via Bovicelli, di nuovo Via Grilli e Via Vittorio Veneto, Via Stella, Via Guidalotti, Piazza Fortebraccio, Via Alberti e ritorno in Piazza Matteotti. Le premiazioni finali, svoltesi alla conclusione della gara, hanno visto sul palco il Sindaco Luca Carizia, Simona Baldi e Monsignor Pietro Vispi, parroco della Collegiata, che ha gentilmente offerto le medaglie consegnate a tutti i team partecipanti, a coronamento di una giornata indimenticabile all’insegna della passione, del gioco di squadra e del sano spirito competitivo. Oltre ai tre team sul podio, sono stati premiati anche il Ctr Team con il riconoscimento di macchina più bella, e il team femminile dello Speeda Racing Team, per la determinazione e l’entusiasmo dimostrati. Il Comune di Umbertide esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile, che anche in questa occasione hanno garantito il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione. Per il terzo anno consecutivo, il Fratta Grand Prix si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario delle iniziative cittadine, capace di unire sport, spettacolo e comunità, nel cuore di Umbertide.