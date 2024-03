Umbertide: la Rocca si tinge di verde con l'iniziativa “Light a Monument”

Il Comune di Umbertide, ancora una volta, si è visto entusiasta di supportare l’iniziativa “Light a Monument” per celebrare la giornata internazionale sulle malattie rare, di ieri giovedì 29 febbraio. L'Amministrazione comunale da tempo si è avvicinata con un sostegno continuativo ai pazienti che soffrono di malattie rare; purtroppo sono patologie che sempre di più stanno emergendo e questa opera di sensibilizzazione intende avvicinare tutta la nostra comunità a loro. L'evento è stato organizzato dalle associazioni Rare special powers (Rsp) e Anffas per chi anche quest'anno ha unito le forze per mandare un messaggio di sensibilizzazione che comprende tutta la comunità della regione Umbria e non solo. “Rare special powers - Rsp” è un'associazione di promozione sociale costituita da un gruppo di persone di varia nazionalità, cultura ed educazione che collaborano insieme al fine di sensibilizzare la società civile, professionisti del settore educativo, della salute e della politica verso i temi relativi alle malattie rare e/o associate al neurosviluppo. “Anffas per loro” è, invece, un'associazione Nazionale che si occupa di supportare le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e le loro famiglie fornendo aiuto concreto e contribuendo così al miglioramento delle loro condizioni di vita. Sono stati effettuati grandi passi avanti e miglioramenti, ma ancora c'è sicuramente del lavoro da fare per garantire pari diritti e opportunità a questi/e ragazzi/e, motivo per cui il Comune di Umbertide si è attivato per aderire al progetto “Light a Monument” che prevede l’illuminazione di monumenti locali per sensibilizzare la cittadinanza verso i temi sopra descritti. Le due giornate particolarmente significative per le associazioni sono quella di ieri, 29 febbraio, giornata internazionale sulle malattie rare o Rare Disease day, in occasione della quale uno dei due torrioni della Rocca di Umbertide si è tinto di verde; l'altra data sarà quella del 2 aprile, giornata internazionale di sensibilizzazione sull'autismo, durante la quale uno dei principali monumenti cittadini verrà illuminato di blu. Nel corso degli anni “Rare special powers - Rsp” e “Anffas per loro” hanno collaborato in diversi progetti e iniziative riguardanti i temi legati alle malattie rare e/o al neurosviluppo supportati nel tempo da alcuni Comuni umbri.

Città di Castello/Umbertide

01/03/2024 13:01

Redazione