Umbertide: le ragazze del Centro Studi Danza accolte in Comune dal Sindaco

Nel pomeriggio di martedì 28 maggio le allieve del Centro studi danza (Csd), diretto da Maria Paola Fiorucci, sono state accolte in Comune dal Sindaco di Umbertide. Durante questo incontro, svoltosi all'interno della Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Piazza Matteotti, le ragazze hanno presentato ed illustrato la loro attività e le loro passioni al Sindaco, che ha instaurato con esse un confronto basato su temi quali formazione, educazione, arte e disciplina, principi fondamentali che lo sport trasmette ad ogni individuo. L’ultimo risultato in ordine temporale è quello raggiunto da Giulia Sambuchi, danzatrice dalle notevoli doti tecniche, che ha saputo attirare l’attenzione di Cristina Pereira e Vasco Macide, direttori della compagnia portoghese Intranzyt Cia. Questi ultimi, vedendola esibirsi al Concorso International Dance Prix, organizzato da Luca Bruni e Mario Ferrari, tenutosi presso il Teatro Domenico Bruni di Umbertide, hanno voluto assegnare alla ragazza una borsa di studio che le ha permesso di volare in Portogallo con lo scopo di incamminarsi verso una possibile carriera professionale. La giovane già all’età di 13 anni vinse una borsa di studio che la portò a studiare una settimana alla Kledy Dance di Roma, poi una settimana al Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia diretto da Liliana Cosi e al Balletto di Toscana, iniziando ad incamminarsi verso il risultato di oggi, attraverso altri premi vinti e workshop con maestri e coreografi di grande calibro come Luca Masala, Arianna Benedetti, Kledy Kadiu, Erion Kruja, Fabio Crestale, Clarissa Mucci, Mauro Bingozetti, Afshin Varjavandi, Damiano Artale, Pau Aran Gimeno, Sidi Larbi Cherkaoui e tanti altri. Le allieve del Csd (Centro studi danza) sono anche salite sul primo gradino del podio vincendo la categoria Gruppi Junior, accaparrandosi un’altra borsa di studio per partecipare all’evento International Dancing English Campus di Malta. Ciò con la coreografia Nod di Chiara Tosti, allieva sin da bambina del Centro Studi Danza. Chiara, già vincitrice da adolescente di borse di studio per il Boston Ballet e il Joffrey Ballet, già specializzata nello studio della danza contemporanea presso la Codarts di Rotterdam, già ballerina del progetto giovanile Agora Coaching Project di Michele Merola e della Mandala Dance Company di Paola Sorressa ad oggi è danzatrice professionista della compagnia Fabula Saltica ed insegnante presso lo stesso Centro Studi Danza ed il Centro Danza di Perugia. Altre due le allieve che attualmente stanno seguendo percorsi professionali indirizzate dalla scuola diretta da Maria Paola Fiorucci: Vanessa Mattei Scarpaccini sta percorrendo la formazione professionale presso l’Opus Ballet di Firenze con la direzione artistica di Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi dopo numerose vittorie e borse di studio che l’hanno portata allo Studio Omarslab di Milano, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, il Balletto di Toscana, l’Associazione Europea della Danza a Livorno, l’Mp3 Project a Roma e a studiare con nomi di calibro internazionale. Melania Selvi è, invece, entrata a far parte del Daw-dance at work, il progetto di Eugenio Buratti per formare e indirizzare i giovani danzatori preparandoli agli odierni standard professionali, dopo una borsa di studio che all’età di 12 anni l’ha portata alla Vienna Staatsoper Ballettakademie e due anni di studio con Dorian Grori, Liliana Cosi, Ektor Budla ed altri presso la scuola professionale del Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia.

Città di Castello/Umbertide

29/05/2024 12:56

Redazione