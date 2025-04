Venerdi 11 Aprile(ore 18.30) alla Sperelliana di Gubbio presentazione della raccolta di racconti "Tutto cambia. Cambia tutto." risultato del progetto "Margine Centrale 2024"

Il prossimo venerdì 11 aprile, alle ore 18:30, nella suggestiva Sala Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, sarà presentata la raccolta di racconti "Tutto cambia. Cambia tutto.", nata dal laboratorio di scrittura creativa "Racconti a margine" condotto da Nicolò Favaro, scrittore e docente, e autore di uno dei racconti inclusi nell'opera. "Tutto cambia. Cambia tutto." non è soltanto una raccolta di racconti, ma il risultato di un percorso di esplorazione e scoperta personale. È il frutto del lavoro appassionato di persone che hanno scelto di dare forma alle proprie storie attraverso la scrittura, trovando in essa uno strumento potente per raccontare e reinterpretare la realtà.

L'idea ha preso vita grazie alla Compagnia del Teatro della Fama, e gli autori dei racconti - Alessio Morelli, Chiara Biccheri, Jessica Ragnacci, Luciano Napoletano e Sara Asllani - hanno dedicato venti ore di lezioni a trasformare idee, vissuti ed emozioni in parole scritte. Il filo conduttore della raccolta è il cambiamento, declinato nelle sue forme più profonde e complesse. Alessio esplora il cambiamento fisico, quello che arriva all'improvviso e lascia segni indelebili; Chiara interpreta questa trasformazione come una forza ancestrale, capace di sfidare e ribaltare il destino; Jessica indaga le metamorfosi dell'anima, i momenti in cui la percezione di sé e degli altri si frantuma, lasciando spazio a sogni spezzati e illusioni perdute. Luciano ci porta nelle vie di una Napoli sospesa tra solitudine e smarrimento, dove il cambiamento segna sia il cammino di un giovane in cerca di sé sia quello di un uomo che sembra ormai alla deriva. Infine, Sara riflette sulla complessa percezione dell'io, su quel momento disorientante in cui ci si guarda allo specchio e non ci si riconosce più. Il racconto di Nicolò Favaro, che conclude la raccolta, offre una prospettiva personale sul cambiamento, lasciando al lettore il piacere dell'interpretazione e della scoperta. La serata sarà arricchita dalle letture sceniche di alcuni brani selezionati, curate dalla Compagnia del Teatro della Fama, che darà voce e corpo alle parole degli autori, creando un'esperienza immersiva e coinvolgente. Accompagnamento musicale è a cura di Michele Menichetti e Gianluca Capacciola

"Tutto cambia. Cambia tutto." è il risultato del progetto Margine Centrale 2024 - Dietro le Quinte, promosso dal Comune di Gubbio - Assessorato ai Servizi Sociali Associati e Politiche Abitative, nell'ambito della macro area "Inclusione sociale". Il laboratorio è stato uno spazio aperto a persone di tutte le età, un'occasione per trasformare pensieri in racconti, per esplorare il proprio io narrante e per vedere il mondo con nuove prospettive attraverso la scrittura. La raccolta sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale su Amazon. L'evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/04/2025 13:26

Redazione