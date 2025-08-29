Skin ADV

Visita del Procuratore Generale agli istituti penitenziari umbri

Sottani, sovraffollamento e carenza di personale penitenziario.

E' emerso un "quadro critico" nelle carceri dell'Umbria dall'annuale visita del procuratore generale Sergio Sottani. Il quale ha rilevato che il sovraffollamento ha raggiunto il 29%, con 1.658 detenuti a fronte di una capienza di 1.287 posti. Segnalata inoltre una carenza del 19,5% nel personale della polizia penitenziaria, con 701 agenti attivi su 871 previsti. Tra le problematiche più urgenti, indicati l'aumento delle aggressioni al personale (66 episodi nel 2025) e la diffusione di dispositivi mobili tra i detenuti, con oltre 200 cellulari sequestrati negli ultimi tre anni. La visita di Sottani si è conclusa, con gli appuntamenti presso le strutture di Perugia-Capanne e Spoleto, dopo la casa circondariale di Terni e quella di reclusione di Orvieto. L'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento diretto dei dirigenti penitenziari, dei rappresentanti della polizia penitenziaria, del personale dell'area sanitaria e dell'area trattamentale, oltre alle delegazioni di detenuti, ha rappresentato "un'occasione preziosa" per fare il punto sulle principali problematiche che interessano il sistema carcerario regionale e per raccogliere direttamente dalle figure coinvolte le istanze e le proposte operative. Sottani - riferisce la Procura generale - ha sottolineato la necessità di rafforzare l'organico e le dotazioni tecnologiche. Sul fronte delle progettualità, sono stati evidenziati i finanziamenti e i programmi da destinare al reinserimento sociale, alla formazione, all'inclusione. "Importanti novità" - viene sottolineato - riguardano la giustizia riparativa: Terni è stata individuata come sede regionale per l'attivazione dei servizi, "anche se in argomento si impone da parte del ministero un maggior coinvolgimento degli Uffici giudiziari umbri, a cominciare dalla Corte d'appello e dalla Procura generale". È stata inoltre ribadita l'urgenza di attuare il provveditorato regionale Umbria-Marche, previsto dal Dpcm del 30 ottobre 2024, e sollecitata la creazione di una Rems regionale, attualmente assente in Umbria. Per Sottani nelle carceri umbre "convivono soggetti pericolosi che intendono seguitare a delinquere, così come dimostrato dall'elevato numero di cellulari sequestrati per evitarne l'accesso abusivo, con soggetti fragili, deboli o comunque intenzionati a reinserirsi nella società, ai quali non vengono offerti strumenti idonei per il raggiungimento di tale obiettivo".

Perugia
29/08/2025 11:44
Redazione
29/08/2025 11:51 | Cultura
800 anni del Cantico delle Creature, ad Assisi inaugurazione mostra fotografica internazionale
Ad Assisi è tutto pronto per l’apertura della mostra fotografica internazionale dedicata agli 800 anni del Cantico delle...
Leggi
29/08/2025 11:48 | Cultura
Gualdo Tadino: rinnovata la targa che ricorda la morte del Beato Angelo
Una targa che ricorda la morte del Beato Angelo e che, apposta nell’eremo dove aveva vissuto il protettore cittadino, ve...
Leggi
29/08/2025 11:14 | Costume
Gubbio, Finardi incanta Piazza Grande: un viaggio musicale tra storia, emozioni e futuro
Gubbio ha accolto l’extraterrestre della musica Eugenio Finardi nella magica cornice di Piazza Grande, gremita con 1000 ...
Leggi
29/08/2025 11:08 | Attualità
Città di Castello: profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni “Gianni” Zaganelli, penalista di fama nazionale e storico collaboratore di TRG nella trasmissione "Caccia senza frontiere"
Profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni “Gianni”  Zaganelli, che oggi c’ha lasciati all’età di 89 ann...
Leggi
29/08/2025 11:01 | Cultura
Gubbio, venerdi 29 Agosto alle 18 alla Sperelliana Riccardo Cucchi presenta il libro "Un altro calcio è ancora possibile"
Lo sport non può cambiare il mondo: non ci riescono nemmeno la politica e la diplomazia. Ma può inviare un forte messagg...
Leggi
29/08/2025 09:36 | Cronaca
A caccia nel parco del Monte Cucco, scoperto cacciatore di frodo
Arriva con un quad all`interno del Parco Regionale del Monte Cucco - area protetta in cui la caccia è tassativamente vie...
Leggi
29/08/2025 08:25 | Attualità
Gualdo Tadino: la sosta sulle strisce blu si paga con l’app “Telepass”
Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti a Gualdo Tadino è attiv...
Leggi
28/08/2025 18:31 | Cronaca
Spoleto: fermato in auto con la cocaina, arrestato dai Carabinieri 25enne di origini albanesi
I Carabinieri dell`Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 23e...
Leggi
28/08/2025 18:28 | Cultura
Trovata reliquia in libro antico alla Mostra di C.Castello. L'oggetto potrebbe essere attribuito a Santa Veronica Giuliani
Una reliquia che potrebbe essere attribuita a Santa Veronica Giuliani, mistica venerata a Città di Castello, è stata tro...
Leggi
28/08/2025 18:17 | Politica
Dalla Regione Umbria oltre 1 milione per l'accoglienza turistica. Assessore Simona Meloni: "Si tratta di un provvedimento importante"
La Giunta regionale dell`Umbria, su proposta dell`assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha approvato la deliber...
Leggi
Utenti online:      413


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv