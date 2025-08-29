Visita del Procuratore Generale agli istituti penitenziari umbri

E' emerso un "quadro critico" nelle carceri dell'Umbria dall'annuale visita del procuratore generale Sergio Sottani. Il quale ha rilevato che il sovraffollamento ha raggiunto il 29%, con 1.658 detenuti a fronte di una capienza di 1.287 posti. Segnalata inoltre una carenza del 19,5% nel personale della polizia penitenziaria, con 701 agenti attivi su 871 previsti. Tra le problematiche più urgenti, indicati l'aumento delle aggressioni al personale (66 episodi nel 2025) e la diffusione di dispositivi mobili tra i detenuti, con oltre 200 cellulari sequestrati negli ultimi tre anni. La visita di Sottani si è conclusa, con gli appuntamenti presso le strutture di Perugia-Capanne e Spoleto, dopo la casa circondariale di Terni e quella di reclusione di Orvieto. L'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento diretto dei dirigenti penitenziari, dei rappresentanti della polizia penitenziaria, del personale dell'area sanitaria e dell'area trattamentale, oltre alle delegazioni di detenuti, ha rappresentato "un'occasione preziosa" per fare il punto sulle principali problematiche che interessano il sistema carcerario regionale e per raccogliere direttamente dalle figure coinvolte le istanze e le proposte operative. Sottani - riferisce la Procura generale - ha sottolineato la necessità di rafforzare l'organico e le dotazioni tecnologiche. Sul fronte delle progettualità, sono stati evidenziati i finanziamenti e i programmi da destinare al reinserimento sociale, alla formazione, all'inclusione. "Importanti novità" - viene sottolineato - riguardano la giustizia riparativa: Terni è stata individuata come sede regionale per l'attivazione dei servizi, "anche se in argomento si impone da parte del ministero un maggior coinvolgimento degli Uffici giudiziari umbri, a cominciare dalla Corte d'appello e dalla Procura generale". È stata inoltre ribadita l'urgenza di attuare il provveditorato regionale Umbria-Marche, previsto dal Dpcm del 30 ottobre 2024, e sollecitata la creazione di una Rems regionale, attualmente assente in Umbria. Per Sottani nelle carceri umbre "convivono soggetti pericolosi che intendono seguitare a delinquere, così come dimostrato dall'elevato numero di cellulari sequestrati per evitarne l'accesso abusivo, con soggetti fragili, deboli o comunque intenzionati a reinserirsi nella società, ai quali non vengono offerti strumenti idonei per il raggiungimento di tale obiettivo".

Perugia

29/08/2025 11:44

Redazione