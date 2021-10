Volley: al via la Supercoppa all'Eurosuole Forum di Civitanova. Sir Safety Conad Perugia sfida Itas Trentino in semifinale

Volley: Si accendono le luci sulla Supercoppa. Scatta domani la due giorni di Civitanova Marche per la Final Four che assegna il primo titolo stagionale. Aprono le ostilità, nella prima semifinale, la Cucine Lube Civitanova ed il Vero Volley Monza alle ore 15:15. A seguire, nella seconda semifinale, la Sir Safety Conad Perugia sfida l’Itas Trentino alle ore 18:00 per un posto nella finalissima di domenica. Si gioca all’Eurosuole Forum: Grbic dovrebbe confermare inizialmente i sette partiti al fischio d’inizio domenica scorsa a Verona con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero

Perugia

22/10/2021 20:00

Redazione