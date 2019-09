A Milano giovedì prossimo la conferenza stampa di presentazione della V edizione Festival del Medioevo

E’ convocata per giovedì 12 settembre 2019 alle ore 11.00, a Milano presso Regione Lombardia, Palazzo Pirelli · Sala Gonfalone, Via Fabio Filzi 22, la conferenza stampa di presentazione della V edizione del Festival del Medioevo che si svolgerà a Gubbio dal 25 al 29 settembre 2019. Il programma prevede: Saluti istituzionali di Stefano Bruno Galli -Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, a seguire interverranno Federico Fioravanti- ideatore Festival del Medioevo, Filippo Mario Stirati- Sindaco di Gubbio, Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri-Docente di Storia della Filosofia medievale, Università di Milano, Giancarlo Pallavicini-Presidente Fondazione Pallavicini. Il Festival del Medioevo è l'unica manifestazione italiana di questo tipo: non l'ennesima festa medievale, né una semplice rievocazione. La manifestazione coinvolge autori provenienti da oltre venti università italiane ed europee intorno a “facili” e appassionanti lezioni di storia, tutte gratuite e a ingresso libero ed è arricchita da molti eventi collaterali (fiera del libro medievale, focus su miniatori e calligrafi, mostre, mercati, spettacoli, rievocazioni e varie attività didattiche). Protagonisti dell'evento sono i maggiori medievisti italiani e europei insieme a saggisti, scrittori, scienziati, architetti e giornalisti. Una lente sul passato per provare a capire meglio l'età presente. Un viaggio culturale di cinque giorni intorno a un tema legato alle grandi questioni del mondo contemporaneo, per scoprire con occhi nuovi un'epoca spesso vilipesa e liquidata in modo frettoloso attraverso stereotipi, frasi fatte e incredibili luoghi comuni. Il tema del 2019 è Donne. L'altro volto della Storia: un percorso intorno alla condizione femminile, alla radice dei pregiudizi e degli stereotipi. Nelle precedenti edizioni il Festival ha affrontato temi come La nascita dell'Europa (2015), Europa e Islam (2016), La città (2017) e Barbari. La scoperta degli altri (2018). Il Festival del Medioevo, ideato dal giornalista Federico Fioravanti, è organizzato dalla Associazione culturale Festival del Medioevo in collaborazione con il Comune di Gubbio. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Umbria e della Regione Lombardia.

Gubbio/Gualdo Tadino

04/09/2019 15:30

Redazione