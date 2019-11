Accolti a Sigillo i 3 escursionisti che stanno percorrendo il Sentiero Italia di oltre 6.800 km. Stasera immagini e interviste nel tg di TRG (ore 19.30 e 20.20)

Sono partiti il 1° maggio dal Friuli e hanno fatto tappa in Val di Ranco sul Monte Cucco poco prima di concludere i quasi 7 mesi di cammino. Protagonisti i tre ragazzi italiani, Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono che stanno compiendo “Va sentiero” una spedizione partecipativa lungo il Sentiero Italia, l'itinerario che attraversa tutto lo stivale con numeri da capogiro: 6.880 km (secondo il recente censimento del Cai), 350.000 m di dislivello complessivo, 20 regioni attraversate, 6 siti naturali Unesco per 368 tappe, il Sentiero Italia Cai che parte da Trieste e arriva prima in Sicilia per poi risalire in Sardegna, è il più lungo del mondo.

Montagne, valli, foreste, borghi antichi spesso sconosciuti, tanti gli ambienti attraversati dai 3 giovani che in questi giorni hanno avuto modo di percorrere e conoscere anche l'habitat straordinario del Parco di Monte Cucco, attraversato da una fitta e ben segnalata rete di sentieri Cai pari a circa 120km. ed anche dal Sentiero Italia. Alcuni di questi sono idonei al turismo equestre e percorribili anche in mountain bike.

I tre ragazzi hanno fatto tappa anche nella residenza municipale di Sigillo affiancati anche dall’associazione Tramontana che si occupa di escursionismo e sono stati ricevuti nella Sala Consiliare del Comune dal sindaco Fugnanesi e dalla vice sindaco Paffi che hanno elogiato i protagonisti dell'avventura lungo i 6800 km di sentieri italiani – che riprenderanno a primavera ripartendo da Visso – sottolineato come l'iniziativa possa essere anche un grande strumento di marketing e di diffusione per promuovere la tematica del turismo all'aria aperta e la valorizzazione del Parco.

Stasera immagini e interviste nel tg di TRG (ore 19.30 e 20.20).

Gubbio/Gualdo Tadino

26/11/2019 15:25

Redazione